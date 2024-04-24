مدة غياب سالم الدوسري عن الهلال السعودي وآخر تطورات الاصابة

كشفت بعض التقارير التى تناولتها بعض الصحف السعودية، عن مدة غياب نجم الهلال السعودي عن الملاعب بعد الاصابة التى لحقت به مؤخرًا.

وأكد ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل بفريق الزعيم، عن طبيعة إصابة سالم الدوسري، جناح الفريق الأول، والتي تعرض لها خلال مواجهة العين.

وودع الهلال، منافسات دوري أبطال آسيا، من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة أمام نظيره العين الإماراتي، بمجموع اللقائين (5-4).

وحقق الهلال الفوز، بهدفين مقابل هدف، أمام منافسه العين، بينما خسر لقاء الذهاب الأسبوع الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات إكس تفاصيل إصابة سالم الدوسري:" بدأ سالم يحس بألم في العضلة الخلفية للفخذ ومن بعدها ما كان عنده قدرة في الضغط ويفتح (سبرنت) وينطلق بشكل طبيعي".

وأضاف:" كان يطلب من مالكوم يضغط ويدخل في الهجمة مكانه ، ومن بعدها طلب تبديل من جيسوس لأنه ما قدر يكمل ودخل البريك مكانه".

وأتم:"من تفاصيل الإصابة، إصابة في العضلة الخلفية للفخذ بسبب الإرهاق والانطلاقات في المباراة، أفضل الأحوال: إرهاق ( 1-4 أيام )، اسوأ الأحوال: تمزق عضلي ( 10-14 يوم )".

وتعرض سالم الدوسري للإصابة في اللحظات الأخيرة من مواجهة الهلال والعين حيث تم استبداله بزميله محمد البريك.