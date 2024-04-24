رحمي يتابع الموقف التنفيذي لتوسعة ميدان إسكندرية ورصف طريق مستشفى الشرطة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال جولته اليومية الأعمال الموقف التنفيذي لتوسعة ميدان اسكندرية ورصف طريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم و محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وعمارات الأوقاف بالعجيزي و توسعة كوبري سكة المحلة و محور أم القرى، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

بدأت الجولة بتفقد توسعة شارع ميدان الإسكندرية امام دوران سجن طنطا بحي أول طنطا عقب إزالة مبنى خطر داهم ، واستمرت الجولة بمتابعة رصف طريق السكة الوسطى المتفرع من طريق 43 طنطا بسيون حتى مستشفى محلة مرحوم التخصصي الرابط مع جسر البتانونية، و أعمال إزالة الأرصفة ورفع الإشغالات والتعديات بطريق مستشفى الشرطة بمحلة مرحوم لتوسعة الطريق وتمهيده أمام أعمال الرصف؛ حيث يتم رصف الطريق من مستشفى الشرطة وحتى بعد مركز شباب محلة مرحوم بطول 400 متر كما تابع المحافظ الاعمال الجارية في مشروع إقامة حضانة مبكرة من سن يوم وحتى 4 سنوات والذي يقام على مساحة ٤١٢ متر تقريبا على أرض أملاك دولة بمحلة مرحوم مركز طنطا والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشروع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي .

وأشار المحافظ ان المشروع عبارة عن دور واحد وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور وجارى اعمال التشطيبات الداخلية للمبنى.

واستمرت الجولة بمتابعة مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما تابع رحمي، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا الذي سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية، حيث تم الانتهاء من بناء ٦ عمارات تحتوي على ٤٨٠ وحدة سكنية على مساحة 2,3 فدان ة وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية) وتضم منفذين بيع ومسجد بنسبة انجاز 99%.

بالإضافة إلى متابعة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا التي تقع أمام عمارات العجيزي، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع،وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد 36 عمارة يقطنها أكثر من 800 أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

وخلال الجولة تابع المحافظ الموقف التنفيذي لتوسعة كوبري سكة المحلة من الكورنيش؛مختتما جولتة بمتابعة الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي بطول 700م وعرض 18 م وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية الجنابية الأولى للقاصد الآخذة من جنابيه شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق.