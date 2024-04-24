تريزيجية أساسيًا بتشكيل طرابزون المتوقع أمام فاتح في كأس تركيا

يتقابل فريق طرابزون سبور الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مع نظيره فاتح كاراجومروك، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب شينول جونيش، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس تركيا.

تشكيل طرابزون المتوقع أمام فاتح كاراجومروك في كأس تركيا



في حراسة المرمى: أورجكان شاكير

خط الدفاع: إرين المالي- ستيفانو دننسفيل- باتيستا ميندي- منير

خط الوسط: أموموت جونيش- بيرات اوزديمير- إنيس باردي

وفي الهجوم: فيسكا- تريزيجية - أنيس ديستان

تأهل طرابزون سبور إلى الدور نصف النهائي من كأس تركيا بعد الفوز على ضيفه باشاك شهير بنتيجة 1-0، في دور ربع النهائي على ملعب شينول جونيش.

و يلتقي الفائز من هذه المباراة، الفريق الفائز من مواجهة بشكتاش وأنقرة، ليتقابلا في نهائي كأس تركيا.



موعد مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك

وتقام مباراة طرابزون سبور وفاتح كاراجومروك في كأس تركيا، اليوم الأربعاء، الموافق 24 أبريل الجاري، على ملعب شينول جونيش ستاديوم فيما تنطلق صافرة أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون أمام كاراجومروك في كأس تركيا

وتذاع مباراة طرابزون وفاتح في كأس تركيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقات التركية المختلفة، في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.