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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. احتساب نتيجة مباراة ايسترن كومباني لصالح الإنتاج الحربي

فريق الانتاج الحربي
فريق الانتاج الحربي

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصرى لكرة القدم احتساب نتيجة مباراة ايسترن كومباني و الانتاج الحربي لصالح الانتاج ٠/٢ و ذلك بسبب اشراك ايسترن للاعب اسماعيل اشرف رغم ايقافه، وذلك في إطار منافسات الفريقيين في مسابقة دوري القسم الثاني ب .

قرار لجنة مسابقات القسم الثاني ب 

و كانت المباراة قد انتهت بفوز ايسترن ٢/٤ و هو ما ادي الي انتهاء المنافسه في المجموعة و اعلان صعود كهرباء الاسماعيليه رسميا إلا ان قرار لجنة المسابقات اعاد الانتاج للمنافسة من جديد.

و أصبح الفارق بين الفريقين ثلاثة نقاط حيث يتصدر الكهرباء برصيد 32 نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن الانتاج الحربي.

 

و يتقابل الفريقين غداً الخميس علي ملعب السلام في مباراه حاسمه حيث يحتاج كهرباء الاسماعيلية للفوز او التعادل للصدارة للتأهل لدوري المحترفين اما الانتاج فلا بديل امامه إلا الفوز و حتي يتأهل بأفضلية المواجهات المباشرة.

 

ترتيب المجموعة :

  1. كهرباء الاسماعيلية 32 نقطة
  2. الإنتاج الحربي 29 نقطة
  3. تيم  27 نقطة
  4. بور فؤاد 23 نقطة
  5. مصر للتأمين 17 نقطة
  6. الشرطة 14 نقطة
  7. ألو إيجيبت 14 نقطة
  8. ايسترن  14 نقطة
  9. بورتو السويس 10 نقاط
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