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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحة يضرب بلدية المحلة برباعية نظيفة في دوري نايل

سموحة وبلدية المحلة
سموحة وبلدية المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزا هاما على نظيره بلدية المحلة برباعية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة دوري nile.

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قائمة سموحة لمباراة بلدية المحلة بدوري نايل

وسجل هدف التقدم الأول للفريق السكندري عمرو قلاوة من رأسية في الدقيقة 32 ، ثم أضاف جاستيس أرثر في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني سجل حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة 49 ، ليضعاف جونيور أجاي النتيجة مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 82 .

وبهذة النتيجة رفع سموحة رصيده للنقطة 25 في المركز السابع بجدول ترتيب دوري نايل، فيما توقف فريق البلديه عند المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

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