استعدادًا لأعياد الربيع وشم النسيم جهاز التطوير والتجميل يواصل أعماله في رفع كفاءة مسطحات ميادين الإسماعيلية

قام جهاز التطوير والتجميل بمواصلة أعماله في مسطحات وميادين الإسماعيلية، وذلك تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى وتهذيب جميع أنواع الأشجار وأسوار نباتات الدودنيا بشارع عرابي بالتنسيق مع حي أول؛ استعدادًا لمهرجان الربيع وأعياد شم النسيم، واستقبال الوافدين بالمحافظة.

وفي سياق أخر، تم قص وتهذيب ٣٠ فدان من المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وتكثيف زراعة الورود والشتلات بمدخل مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.