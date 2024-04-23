حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وأسفرت الحملة عن رصد حالة وضع مواد بناء بجوار مستشفى البلازما خلف نادي الكهرباء، وعلى الفور تم الإزالة والتحفظ على مواد البناء وفتح الطريق العام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.