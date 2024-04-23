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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سموحه ينهي الشوط الأول متقدما على بلدية المحلة بثنائية آرثر وقلاوة

سموحه وبلدية المحلة
سموحه وبلدية المحلة

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة الشوط الأول متقدما على نظيره فريق بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التى تجمع بينهما حاليا على إستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة دوري nile.
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وسجل هدف التقدم الأول للفريق السكندري عمرو قلاوة من رأسية في الدقيقة 32 ، ثم أضاف جاستيس أرثر في الدقيقة 42.

وكانت رابطة الأندية أعلنت تأخير موعد انطلاق مباراة سموحة وبلدية المحلة لمدة 30 دقيقة لتنطلق في الرابعة والنصف عصرا بدلا من تمام الرابعة

بدأ سموحة اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: جاستيس أرثر – بركات حجاج – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: دوكو دودو – عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

خط الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر.

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