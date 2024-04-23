Apple تستضيف حدثًا افتراضيًا 7 مايو قبل مؤتمر WWDC

لا يفصلنا سوى بضعة أسابيع عن مؤتمر Apple للمطورين العالميين، لكن الشركة ببساطة لا يمكنها الانتظار كل هذا الوقت لإصدار المزيد من الإعلانات. لقد حددت حدثًا افتراضيًا في 7 مايو.

سيكون البث متاحًا على موقع Apple الإلكتروني وتطبيق Apple TV (ومن المحتمل YouTube) وسيبدأ في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

كالعادة، لم تكن شركة Apple صريحة تمامًا بشأن ما يمكن توقعه. ومع ذلك، فإن الصورة المتحركة التي تم تضمينها في الإعلان تظهر يدًا تحمل قلم Apple Pencil في وسط شعار Apple الملون المنمق. يشير هذا إلى أنه من المحتمل جدًا أن يركز الحدث على iPad.

انتشرت شائعات منذ بعض الوقت مفادها أنه من المحتمل أن تقوم شركة Apple بتحديث iPad Pro وiPad Air بأحجام مختلفة في شهر مايو باستخدام شرائح M3 وM2، على التوالي.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة شاشات OLED إلى iPad Pro، مع إضافة جهاز iPad Air أكبر مقاس 12.9 بوصة إلى التشكيلة.

تشير التقارير إلى وجود لوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة لجهاز iPad Pro وقلم Apple Pencil جديد في المستقبل القريب أيضًا.

على أي حال، لقد مر أكثر من عامين منذ إصدار iPad Air الأخير وحوالي 18 شهرًا منذ ظهور iPad Pros الذي يعمل بنظام M2، لذا من المقرر تحديث كلاهما.