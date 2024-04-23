الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواجهات آخر أيام بطولة أفريقيا للطائرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات البطولة الإفريقية للأندية والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي، حيث يواجه الأهلي فريق مولودية بوسالم التونسي في نهائي البطولة مساء اليوم.
 

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الغزاوي: ملف الرعاية يتصدر اهتمامات مجلس الأهلي

مباراة النهائي:

• الأهلي  X  مولودية بوسالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المركزين 15 16:

• جامعة ولڤز الزيمبابوي X انجز الإيفواري (10 صباحا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 13 و14:

• إسبوار الكونغولي X جرين بافالوز الزامبي (12 ظهرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 7 و 8:

• دوالا الكاميروني X هيئة المواني الكيني (1 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المركزين 11 و12: 

• العدالة الكيني X جرين تيم الكونغولي (2 ظهرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 5 و6:

• الشرطة الرواندي X البيليدة الجزائري (3 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المركزين 9و 10:

• وداد تلمسان الجزائري X الفتح المغربي (4 عصرا - صالة الشهداء).

مباريات تحديد المركزين 3 و 4:

• النصر الليبي X السجون الكيني (5 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

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