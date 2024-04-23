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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

زيادة طلاب الجامعات إلى 5.5 مليون بحلول عام 2032

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن زيادة أعداد طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي إلى 5.5 مليون بحلول عام 2032. 

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جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي مع وفد جامعة أبردين البريطانية برئاسة الدكتور جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، لبحث التعاون المشترك، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية. 

وأكد وزير التعليم العالي ارتكاز خطة عمل الوزارة على الاستعداد لتلبية الاحتياجات المستقبلية من توافر المقاعد الجامعية لتواكب الزيادة السنوية المطردة في عدد طلاب الجامعات. 

رفع قدرات الخريجين من طلاب الجامعات

ولفت وزير التعليم العالي إلى رفع قدرات الخريجين من طلاب الجامعات المصرية لتوفير فرص عمل في التخصصات الحديثة، منوها بالاهتمام بشكل خاص بالبرامج البينية في الجامعات المصرية، والبرامج العابرة للتخصصات.

وشدد وزير التعليم العالي على الاهتمام بالتوسع فى إتاحة التعليم العالي والسعي لتوفير فرص عمل لطلاب الجامعات فى التخصصات العلمية الحديثة والتكنولوجيات المستجدة. 

وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية الشراكات الدولية مع الجامعات في دعم مستوى تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية.

ونبه وزير التعليم العالي بحرص الوزارة على التوسع فى التعاون الدولي وتحقيق الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية ذات السمعة العالمية. 

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المرجعية الدولية هي أحد أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. 

وأكد وزير التعليم العالي أن الاستراتيجية الوطنية تسعى لجعل مصر منصة جاذبة في الخدمات التعليمية للمنطقة العربية وبوابة للقارة الإفريقية.

وكشف وزير التعليم العالي عن التوسعات التى قامت بها منظومة التعليم العالي المصرية والتى تشهد تنوعا كبيرًا بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الدولية.

وأشاد وزير التعليم العالي بالعلاقات القوية التى تربط بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى. 

وأشار وزير التعليم العالي إلى تجارب التعاون الناجحة فى فتح أفرع لعدد من الجامعات البريطانية فى مصر. 

ونبه وزير التعليم العالي إلى الحرص على تعزيز جوانب التعاون والشراكات الدولية لتربط بين روافد منظومة التعليم العالي المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية، عبر عقد البروتوكولات والاتفاقات المشتركة بين مختلف الجامعات لتبادل الخبرات والفائدة.

وأكد وزير التعليم العالي ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة أبردين العريقة التى تعد من أبرز الجامعات البريطانية، وتحظى بترتيب متميز فى التصنيفات الدولية.

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