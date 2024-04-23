الطاقة الدولية: السيارات الكهربائية ستشكل خمس المبيعات العالمية في 2024

قالت وكالة الطاقة الدولية إن انتشار السيارات الكهربائية في أنحاء العالم سيقلص استهلاك النفط في النقل البري خلال العقد المقبل.

وكالة الطاقة الدولية

وأضافت وكالة الطاقة الدولية في تقرير سنوي معني بآفاق السيارات الكهربائية العالمي أنه من المتوقع أن تكون سيارة من بين كل خمس سيارات تباع في العالم هذا العام كهربائية، فيما من المنتظر أن تعيد توقعات بارتفاع الطلب على مدى العقد المقبل تشكيل قطاع صناعة السيارات العالمي وتقلص استهلاك الوقود بشكل كبير في النقل البري.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن أحدث التوقعات تشير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية ستظل قوية في 2024 لتصل إلى حوالي 17 مليونا بحلول نهاية العام وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وفي الربع الأول من العام الجاري، زادت المبيعات بنحو 25 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، ما يماثل معدل النمو المسجل في الفترة نفسها قبل عام، ولكن من قاعدة أكبر.

ويعادل عدد السيارات الكهربائية المباعة عالميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تقريبا عدد السيارات التي جرى بيعها في عام 2022 بأكمله.

وكالة الطاقة الدولية

وكالة الطاقة الدولية

وأضاف وكالة الطاقة الدولية فى التقرير أنه في 2024، من المتوقع أن تقفز مبيعات السيارات الكهربائية في الصين إلى نحو 10 ملايين سيارة ما يمثل 45 %من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تكون سيارة تقريبا من بين كل 9 سيارات مباعة كهربائية، بينما في أوروبا، وعلى الرغم من التوقعات الضعيفة عموما لمبيعات سيارات الركاب والإلغاء التدريجي لبعض حوافز السيارات الكهربائية في بعض الدول، ستظل السيارات الكهربائية تمثل نحو واحد من بين 4 سيارات مباعة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا النمو يستند إلى الرقم القياسي المسجل في 2023. إذ أن مبيعات السيارات الكهربائية قفزت 35 %في العام الماضي لتصل إلى 14 مليون تقريبا.

وعلى الرغم من أن الطلب ظل متركزا بشكل كبير في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، فإن النمو انتعش أيضا في بعض الأسواق الناشئة مثل فيتنام وتايلاند، حيث شكلت السيارات الكهربائية 15 %و 10%على الترتيب من جميع مبيعات السيارات.