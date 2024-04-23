دون تخريب للدايت| طريقة عمل شوفان بالموز والشوكولاتة

شوفان بالموز والشوكولاتة من الحلويات الصحية التي يمكنك إعتمادها إذا أردت تناول حلوى شهية دون تخريب للدايت، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بخطوات سهلة وسريعة.

شوفان بالموز والشوكولاتة

طريقة عمل شوفان بالموز والشوكولاتة

المقادير

- الـ شوفان : 120 جراماً

- بودرة الكاكاو : 4 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الموز : 4 حبات (مقشر ومقطع)

- زبادي : 150 جراماً

- ماء بارد : لتر

طريقة التحضير

اخلطي الـ شوفان مع الكاكاو والفانيليا في وعاء.

أضيفي حوالي لتر من الماء البارد، وغطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

قطعي الموز، ثم ضعي مزيج الشوفان والموز في قدر على نار متوسطة لمدة 5 دقائق مع التحريك.

ارفعي القدر عن النار، ثم أضيفي الزبادي، وباقي كمية الموز المقطع، ثم وزعيه في أطباق وقدميه.

فوائد تناول الـ شوفان

إنقاص الوزن

دقيق شوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويمكن أن يساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

وقد استنتج الباحثون، الذين درسوا تأثير دقيق الشوفان على الشهية، أنه يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل الرغبة في تناول الطعام لمدة 4 ساعات قادمة.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي، ويمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

يقلل الـ شوفان من خطر الإصابة بالربو عند الأطفال

الربو هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا عند الأطفال، وهو اضطراب التهابي في الشعب الهوائية – الأنابيب التي تحمل الهواء من وإلى رئتي الشخص.

على الرغم من عدم ظهور الأعراض نفسها على جميع الأطفال، إلا أن الكثير من الأطفال المصابين بالربو يعانون من السعال المتكرر، وأزيز وضيق في التنفس.

تشير الدراسات إلى أن إعطاء الشوفان للرضع، أي الإدخال المبكر للشوفان في النظام الغذائي للطفل، قبل سن 6 أشهر، قد يكون وقائيًا ضد الإصابة بالربو.

يقلل من مخاطر أمراض القلب والسكري

يساعد الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDLويساعد على منع حدوث أمراض القلب. يحتوي الشوفان على البيتا جلوكان، الذي يساعد على زيادة إفراز الصفراء الغنية بالكوليسترول، ما يعيق دوران الكولسترول السيئ في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.