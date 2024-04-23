جهاز العبور يطرح 5 محلات تجارية وصيدليتين ومخبزًا للبيع
أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن طرح عدد ٥ محلات تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين ٢٥ إلى ٤٠ متر، داخل الأسواق التجارية بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، بالإضافة إلى مخبز بمساحة ١٤٦٠ متر، المقام على قطعة الأرض رقم ٣٤ بمنطقة خدمات الفيروز بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية، فإن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل.
شروط التقديم على محلات العبور:
- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، لكل محل أو صيدلية.
- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25000 جنيهًا، لكل محل أو صيدلية فى موعد غايته جلسة المزاد.
- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ مائة ألف جنيه، للمخبز فى موعد غايته جلسة المزاد.
- • يتم استكمال سداد (نسبة ١٠٪ + ۱ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، بالإضافة إلى 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام للمحلات والصيدليتين فقط)، الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.
- يمكن للسادة الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
- يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).