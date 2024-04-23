جهاز العبور يطرح 5 محلات تجارية وصيدليتين ومخبزًا للبيع

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، اليوم الثلاثاء، عن طرح عدد ٥ محلات تجارية، وصيدليتين، بمساحات تتراوح بين ٢٥ إلى ٤٠ متر، داخل الأسواق التجارية بمنطقة ٢٦٠٠ فدان، بالإضافة إلى مخبز بمساحة ١٤٦٠ متر، المقام على قطعة الأرض رقم ٣٤ بمنطقة خدمات الفيروز بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وبحسب ما جاء في بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية، فإن جلسة المزاد تعقد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل.

شروط التقديم على محلات العبور: