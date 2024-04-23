أفاد الضابط السابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، بأن بعض كتائب القوات المسلحة الأوكرانية، بدأت برفض تنفيذ أوامر القائد العام لقوات نظام كييف، ألكسندر سيرسكي.

وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "تم نقل بعض وحدات النازيين الجدد إلى الجبهة من قبل سيرسكي، لكنهم قالوا: لن نقاتل. أعتقد أن مثل هذه الحالات ستصبح أكثر تكرارًا في الأسابيع المقبلة".

وبحسب جونسون، فإن هذه الكتائب تشكل التهديد الأكبر لزيلينسكي، إذ أنهم عندما يقررون تنفيذ الأمور بأيديهم، بسبب خيبة الأمل برأس النظام في كييف أو بسبب الإخفاقات في الجبهة، قد تكون حياته في خطر.

وأشار جونسون إلى استمرار تقدم القوات الروسية، رغم الطرق الموحلة، ويعتقد أن تحسن الظروف الجوية سيؤدي إلى تكثيف هجوم الجيش الروسي على طول خط المواجهة بأكمله.

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو نصف مليون عسكري، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي، رئيسًا لأوكرانيا، بحلول 21 مايو المقبل، قد تفقد أهميتها.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

من جهتها تسعى روسيا إلى تهجير الملايين من سكان مدينة خاركيف التي تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية، بهدف السيطرة على المدينة قبل وصول المساعدات العسكرية الأمريكية التي أقرها الكونغرس الأميركي إلى أوكرانيا.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن معهد دراسة الحرب بالولايات المتحدة في تحليل له قوله إن سلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها الجيش الروسي على خاركيف تعد عملية جوية وإعلامية منسقة لتدمير ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ومؤخراً، ضرب صاروخ روسي يوم الاثنين، برج التلفزيون الذي يبلغ ارتفاعه 250 متراً في خاركيف، ما أدى إلى كسره إلى نصفين تقريباً ووقف البث.