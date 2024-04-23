بعد الارتفاع الأخير.. الأسعار الجديدة للسجائر ومنتجات التبغ

شهدت أسعار السجائر ومنتجات التبغ، ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت عدد من الشركات الأسعار الجديد.

ومن ناحيته، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن ارتفاع أسعار السجائر ترجع للأحداث الراهنة في البحر الأحمر من جانب الحوثيين.

وأضاف رئيس شعبة الدخان، أن التوترات الموجودة في البحر الأحمر أدت لارتفاع أسعار الشحن، مما أجبر شركات الدخان لرفع الأسعار في مارس الماضي، لترتفع شهر ابريل الجاري مرة ثانية وذلك لمواكبة ارتفاع أسعار الدولار رسميًا لتصل إلى 50 جنيهًا.

الأسعار الجديدة للسجائر

منتجات الشركة الشرقية للدخان، وهي:- كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، بوسطن/ بلمونت، كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان)، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر)، مونديال سويتش (منتول/ بلو بیری)، كليوباترا بلاك، ماتوسیان سوبر وصل سعرها لـ 34.5 جنيهًا.

فايسروي/ بال مال، وكليو مسخن بـ 55 جنيهًا.

ميريت "Merit" بأنواعها 90 جنيهًا.

مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 84 جنيهًا.

مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 74 جنيهًا.

ال ام "L&M" بأنواعها 64 جنيهًا.

التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 64 جنيهًا.

التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 64 جنيهًا.

التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 64 جنيهًا.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

الشراء:- 48.05 جنيه.

البيع:- 48.15 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر

الشراء:- 48.07 جنيه.

البيع:- 48.17 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

الشراء:- 48.05 جنيها.

البيع:- 48.15 جنيه.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

الشراء:- 48.05 جنيها.

البيع:- 48.15 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

الشراء:- 48.05 جنيه.

البيع:- 48.15 جنيه.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

الشراء:- 48 جنيه.

البيع:- 48.10 جنيه.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

الشراء:- 48 جنيه.

البيع:- 48.10 جنيه.

سعر الدولار في بنك البركة

الشراء:- 48.05 جنيه.

البيع:- 48.15 جنيه.