وزير والرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدا ختام مهرجان الهجن

تحت رعاية فخامة السيد الرئيس..

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام مهرجان الهجن، والذي تستضيفه محافظة شمال سيناء ضمن احتفالية المحافظة بالعيد القومي القومي والذي يتزامن في الخامس والعشرون من ابريل من كل عام، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المهرجان الاستاذ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم للمرة الرابعة على التوالي ليشهد مهرجان الهجن، والذي تستضيفه محافظة شمال سيناء.

أكد وزير الرياضة ان محافظة شمال سيناء تتمتع بتراث عريق، وتعتبر رياضة الهجن رياضة هامة عند ابناء المحافظة، لذلك كان حريصا بصفة شخصية على تطوير مهرجان العجن الذي ينفذه الاتحاد المصري للهجن بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من اجل تطوير رياضة الهجن وتحقيق النفع على ابناء المحافظة.

موضحاً أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها أبناء سيناء جيلاً بعد جيل، مشدداً على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات، وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولي وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية، فقد قامت الوزارة بتطوير مضامير سباقات الهجن في مختلف المحافظات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإقامة سباقات على أعلى مستوى.

واضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: "لقد اتخذت وزارة الشباب والرياضة العديد من مبادرات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن، من اجل دعم مربي الهجن، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لحيواناتهم، بالاضافة الى إقامة بطولات وفعاليات رياضية للهجن على مستوى الجمهورية، وجذب المشاركة العربية والدولية.

واضاف وزير الرياضة: "إنّ ما نشهده اليوم من مشاركة واسعة في سباقات الهجن، ليُعدّ دليلًا واضحًا على نجاح جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم هذه الرياضة العريقة، وأنا على ثقة بأنّ رياضة الهجن ستواصل ازدهارها وتطورها في السنوات القادمة، بفضل جهود أبناء سيناء المخلصين، ودعم الدولة المصرية".

واختتم صبحي تصريحاته مؤكدا على ان محافظة شمال سيناء تُمثل نموذجًا فريدًا للصمود والبطولة، فقد واجه أهلها العديد من التحديات، إلا أنّهم لم يستسلموا، وظلّوا صامدين في وجه الظروف، مُتمسّكين بأرضهم ووطنهم، وإنّ الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظة شمال سيناء".

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالترحيب بالسيد وزير الشباب والرياضة والسادة الضيوف والمشاركين في المهرجان.

موضحا ان عودة اقامة مهرجان الهجن مرة اخري بعد توقف لسنوات عديدة، ويقام هذا العام في نسخته الرابعة على التوالي فهو يؤكد على مدي قوة وصلابة الدولة المصرية في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويشير الى مدي التطور الذي شهدته المحافظة في الفترة الماضية وهو ما يقودنا الي يومنا هذا الان.



وفي كلمته أكد عيد حمدان حسن رئيس الاتحاد المصري للهجن، على ان الفترة الحالية تشهد تطورا كبيرا في رياضة الهجن ولاتزال تشهد انتشارا في ظل الدعم اللامحدود من السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة، حيث عمل وزير الشباب والرياضة على اقامة العديد من المهرجانات في عدة اماكن مثل شرم الشيخ ونويبع، بالاضافة الي توفير الدعم والتنسيق مع البلدان العربية من اجل نشر رياضة الهجن في مصر وايضاح مدي اهميتها سواء في المجال الرياضي والصحة العامة للافراد او المجال السياحي وهو ما يساهم في تطور السياحة بشكل كبير في مصر والنهوض بها.

كما شاهد السيد وزير الشباب والرياضة والسيد المحافظ عدد من الفنون الشعبية السيناوية بالخيول والهجن الذي يعبر عن ثقافة المجتمع السيناوي.