كتب الحرب والسلام بمكتبة الوفد احتفالاً بتحرير سيناء

يحتفل معهد الوفد للدراسات السياسية برئاسة الاستاذ الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد وعميد المعهد بذكرى تحرير سيناء.



وتفتح مكتبة الوفد المصري أبوابها لتستقبل أعضاء الحزب والباحثين الراغبين في الاطلاع على مجموعة فريدة من كتب "الحرب والسلام" المتعلقة بحرب اكتوبر المجيدة و جولات مفاوضات السلام وقضية طابا.



وتتضمن الكتب مجموعه كبيرة من المذكرات الشخصية للمعاصرين والاراء التحليلية للخبراء لفترة ما بعد الحرب وحتى استلام الارض المصرية كاملة وعودتها الى السيادة الوطنية المصرية.



وترحب مكتبة الوفد المصري بكل الراغبين في الاطلاع يوميا بمقر معهد الوفد للدراسات السياسية من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء فيما عدا ايام العطلات الرسمية.