مكادى يواجه المصرية للإتصالات بدوري المحترفين

يلتقي فريق مكادى صاحب المركز السابع بقيادة نبيل محمود برصيد 23 نقطة مع فريق المصرية للإتصالات صاحب المركز الرابع بقيادة هاني العقبي برصيد 33 نقطة، على ملعب نادي الجونة، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

نتيجة الدور الأول:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

الجولة الماضية :

بينما شهدت الجولة الماضية تعادل فريق وي مع فريق البترول سلبيًا بينما تلقي فريق مكادى الهزيمة من فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- ابو قير للاسمده 39 نقطة

2- بترول أسيوط 36 نقطة

3- أسوان 35 نقطة

4- وي 33 نقطة

5- دكرنس 32 نقطة

6- جمهورية شبين 24 نقطة

7- مكادى 23 نقطة

8- النجوم 17 نقطة

9- مصر للمقاصة 12 نقطة

10- النصر للتعدين 7 نقاط