وكيل تعليم الغربية يهنئ طالب لفوزه بالمركز الثالث في كتابة الشعر

هنأ المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فوز الطالب أحمد محمد سادات راغب يوسف، الصف الثالث الثانوي، بمدرسة زفتى الميكانيكية، إدارة زفتى التعليمية، بالمركز الثالث في كتابة الشعر للعام الدراسي2023 / 2024، وذلك ضمن فعاليات مسابقة اللغة العربية التي أقامتها الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير للعام الدراسي2023 / 2024.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لهيئة الإشراف والاختبارات، أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، حسين الجبالي، موجه عام اللغة العربية، الأستاذة هدى المزين، موجه أول المديرية، ياسر عمارة، مشرف عام التعليم الفني بالمديرية، ومنى حافظ، منسق عام التعليم الفني بالمديرية، متمنياً دوام التقدم والتفوق والنجاح.

الجدير بالذكر، أنه سيتم تكريم الطالب أحمد محمد سادات راغب يوسف، الصف الثالث الثانوي، بمدرسة زفتى الميكانيكية، إدارة زفتى التعليمية، الفائز بالمركز الثالث الجمهوري، بالاحتفالية المقامة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤، بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزير التربية والتعليم، ومحافظ الغربية لدعم وتشجيع المتفوقين علمياً وثقافيا ورياضيا.