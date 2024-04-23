محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية

احتفالا بالذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء ..

وضع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بمنطقة الخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٤٢ لعيد تحرير سيناء.

هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا اليوم رمزًا للعزة والكرامة مؤكدًا على دور القوات المسلحة العظيم والتضحيات التي بذلوها من أجل إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته والحفاظ على أراضيه ومشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في السلم والحرب.

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء جاء فيها: "يطيب لي ان أتقدم لسيادتكم باسمى واسم أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء.. هذه الذكرى التي ستظل رمزا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على ارض سيناء، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يحقق لشعب مصر العظيم التقدم والاستقرار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة ".

وتحتفل مصر فى 25 إبريل من كل عام بذكرى عيد تحرير سيناء بعد أن حقق الجيش المصرى فى أكتوبر 1973 الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، واستردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وتم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي وانتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية ورفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء فى 25 إبريل 1982 .

وبدأت معركة تحرير سيناء من بعد عام 1967، حيث خاضت القوات المسلحة معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف، ومن ثم استكمال المعركة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. على إثر الانتصارات التى حققتها مصر فى حرب أكتوبر 1973، وتدخل مجلس الأمن الدولى لإنهاء المعارك، وتم وقف إطلاق النار فى ‏28‏ أكتوبر ‏1973، وبدأت مفاوضات الكيلو ‏101‏، وعلى إثر ذلك شهدت عملية الانسحاب من سيناء ثلاث مراحل أساسية‏.