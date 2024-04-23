وزير الخارجية الأيرلندي يثمّن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

ثمّن وزير خارجية أيرلندا، مايكل مارتن، جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا بالتحدث عن تحرير إطلاق الرهائن.

وأضاف «مارتن»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي لسامح شكري وزير الخارجية، نقلته «القاهرة الإخبارية»، على ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية ولا تتم إعاقته بأي شكل، مشددا على أنّه يجب أن تزيد وتتضاعف كميات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال وزير خارجية أيرلندا، إنّ ناقش مع نظيره سامح شكري الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أنّها خطوة في غاية الأهمية لدعم فلسطين لتحقيق تطلعاتها وحق تقرير المصير على أساس حل الدولتين، موضحا أنّ العمل يجري على قدم وساق مع عدد من الدول في الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بها وخطة السلام بالمنطقة.



زيارة معبر رفح

أعرب مايكل مارتن، وزير خارجية أيرلندا، عن سعادته بمناقشته المثمرة مع نظيره المصري سامح شكري، وعن خالص الشكر والتقدير على كل أنواع المساعدات التي منحتها الدولة المصرية فيما يتعلق بتسهيل خروج مواطنيها من غزة.

وأضاف، أن هناك أكثر من 40 مواطنا أيرلنديا في قطاع غزة، موضحا أنهم قلقون بسبب الأوضاع التي تحدث في غزة، وأنه يرغب في مساعدتهم في الخروج.

وتابع وزير خارجية أيرلندا، أن هناك تخوفا كبيرا فيما يتعلق بالموقف في غزة، موضحا أنه سيزور معبر رفح اليوم حتى يتعرف على موقف منظمة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والتعرف على التحديات والقيود في قطاع غزة، وعدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل قطاع غزة.

معبر رفح مفتوح باستمرار

ودعا سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره الإيرلندي، لزيارة معبر رفح، للتطلع على ما تنفذه مصر من جهود مضنية، منذ اندلاع الحرب على غزة، لتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدا أن المعبر يعمل بصفة مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم يتوقف سوى يوم أو 2 تعرض فيها للقصف، متابعا: «عدا ذلك مستمرون في جهودنا من خلال منظمات الأمم المتحدة والاتصالات مع إسرائيل، لتوفير أكبر قدر من المساعدات للقطاع للوفاء باحتياجاته».

وأكد، أننا لم نصل بعد إلى الكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيرا للتقرير الذي صدر فيما يتعلق بالأونروا، الخاص بوزير الخارجية الفرنسي السابق، الذي دحض ادعاءات بتورط موظفيها لأعمال إرهابية، واصفا هذا التقرير بـ«المؤسف».

وأوضح وزير الخارجية، أنه شيء مؤسف لدول تستبق أي نوع من التوثق والتحقق من الادعاءات، وأن تؤثر على قدرة هذه المنظمة التي تطلع بمسؤولية رئيسية في دعم الشعب الفلسطيني، واحتياجاته ليس فقط في غزة، ولكن بالأردن ، وسوريا، ولبنان، وتوفر احتياجات إنسانية، وتعليم ورعاية صحية.