طالبة بتعليم الأقصر تحصد المركز الثالث جمهورية في مسابقة "مصمم مايكروسوفت"

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي، فاعليات معسكر "طوَّر وغيَّر" والمقام بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر والقائمة على الشراكة بين الوزارة وهيئة كير للتنمية وشركة مايكروسوفت.

وتم تكريم الطلاب المشاركين في مسابقة مصمم مايكروسوفت "Microsoft Designer" ، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر فقد حصلت الطالبة، زينب محمد محمود بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في هذه المسابقة.

وتعد مبادرة طور وغير إحدى مبادرات مايكروسوفت للخدمة المجتمعية، والتي تهدف لتدريب الطلاب تكنولوجياً وتأهيلهم لسوق العمل وتستهدف تدريب الطلاب من سن ١٣ حتي ١٨ سنة مجاناً.

ويتضمن التدريب عدة مسارات بمجالات متعددة وهي: مسار تكنولوجي، مسار مهني (مهارات شخصية)، برمجة، أمن سيبراني، ريادة أعمال، العمل الحر، ذكاء اصطناعي، وميكروسوفت جرافيك.

ويحصل الطالب بعد اجتياز الاختبار بكل مسار علي شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، شركة مايكروسوفت، وهيئة كير.

وقد تم تكريم محافظة الأقصر كإحدى المحافظات المتميزة بتدريب عدد كبير من الطلاب.

كما تم تكريم مصطفي محمد مدير مركز التطوير التكنولوجي، رجاء عبد الخالق رئيس قسم التدريب، ونيڤين نبيل منسق المبادرة بالمحافظة، والعديد من المدربين الذين شاركوا في المبادرة، وبعض الطلاب المتميزين الذين تلقوا هذه التدريبات بهدايا قيمة.

وأشاد وائل شكر الله مديرالإدارة العامة للتدريب الالكتروني، بجهود المدربين المشاركين بالمبادرة متمنياً المزيد من النجاح وتدريب أكبر عدد ممكن من الطلاب على مسارات المبادرة المختلفة