محافظة الجيزة تزيل سوقًا عشوائية للباعة الجائلين ببولاق الدكرور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة جهود منع التعديات من الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى، وتسهيل حركة سير المركبات، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين دون أي معوقات.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باستمرار شن حملات رفع الإشغالات للباعة الجائلين والمنشآت التجارية والمحال واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتعاون مع شرطة المرافق.

وفي ذلك الإطار وجه محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بإزالة سوق عشوائية للباعة الجائلين والمفترشين مقام بالمخالفة بنهر الطريق بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، وذلك بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين لتأثيره على حركة المارة والمركبات بالمنطقة نظرا لحجم الإشغالات المتسبب بها الباعة على الرغم من قيام المحافظة بإنشاء العديد من الاسواق الحضارية البديلة بحي بولاق لتوفير احتياجات المواطنين.

وقد شنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور وشركة المرافق حملة لفتح الشارع امام حركة سير المواطنين وإزالة تعديات السوق العشوائي وفروشات الباعة وتحرير حركة المرور بمحيطه.

وأسفرت الحملة عن رفع ٢٢ ميزانا لباعة جائلين مفترشين للطريق العام و١١ عربه كارو وتروسيكل وترولي لبيع الخضراوت والفاكهة متمركزين بمنتصف الطريق و ٢١٠ كرسي وترابيزة تابعين لمقاهي وكافيهات متعدية علي الجزر الوسطي وارصفة المشاة وسيارة تصف نقل لبيع وعدد ٤ مركبات توك توك وتم أتخاذ الإجراءات اللازمة و تحرير المحاضر للمخالفين وإعادة تنظيم الشارع وفتحه أمام حركة الورفع كفاءة مستوى النظافة به.