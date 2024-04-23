محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وهذا نصها: "يطيب لي أن أتقدم لسيادتكم بأسمي واسم أبناء محافظة القاهرة وقياداتها التنفيذية بأسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء. هذه الذكرى التي ستظل رمزا لقوة وارادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم، وأن يبارك جهودكم المخلصة وأن يحقق لشعب مصر العظيم التقدم والاستقرار في ظل قيادة سيادتكم الحكيمة".

الجيش المصرى حقق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية

وتحتفل مصر فى 25 أبريل بذكرى عيد تحرير سيناء بعد أن حقق الجيش المصرى فى أكتوبر 1973 الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، واستردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وتم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي وانتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية ورفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء فى 25 أبريل 1982

وبدأت معركة تحرير سيناء من بعد عام 1967، حيث خاضت القوات المسلحة معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف، ومن ثم استكمال المعركة خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. على إثر الانتصارات التى حققتها مصر فى حرب أكتوبر 1973، وتدخل مجلس الأمن الدولى لإنهاء المعارك، وتم وقف إطلاق النار فى ‏28‏ أكتوبر ‏1973، وبدأت مفاوضات الكيلو ‏101‏، وعلى إثر ذلك شهدت عملية الانسحاب من سيناء ثلاث مراحل أساسية‏.

وتم الحصول على سيناء بشكل كامل بعد الانسحاب الإسرائيلى، وذلك يوم 25 أبريل عام 1982. تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلى من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا فى ذكرى تحرير كل شبر من سيناء. باستثناء مدينة طابا فقط، التى استردتها مصر لاحقًا بالتحكيم الدولى فى 15 مارس 1989.