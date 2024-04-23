زيارة طلاب تعليم الشرقية لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية| صور

نظم مكتب المستشار العسكري بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية لطلاب مدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية؛ لمقر قيادة قوات الصاعقة المصرية عرين الأبطال ومصنع الرجال.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل أول الوزارة، أن هذه الزيارة تأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الوعى والانتماء لدى الطلاب، ولتعريفهم بإمكانيات وقدرات قواتهم المسلحة المصرية الباسلة والدور الذي يقدمه أبطال القوات المسلحة المصرية من تضحيات كبيرة فى سبيل الحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة.

ورافق الزيارة النقيب طارق سليم من مكتب المستشار العسكري الشرقية، والدكتورة وفاء طلبة مدير عام إدارة بليس التعليمية، وأسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وولاء سمير ابراهيم أحمد طرطور مدير إدارة مدرسة الكيلانية الرسمية لغات والحاصلة على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي.

وكان في استقبال الوفد التعليمي، العميد عبد القادر عمارة رئيس أركان قوات الصاعقة ، وفريق من قيادات وضابط قوات الصاعقة، وبدأت فعاليات برنامج الزيارة بمراسم استقبال لفريق الموسيقى العسكرية، ثم تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ نشأة قوات الصاعقة، وما يقوموا به رجال الصاعقة من تضحيات حقيقية للدفاع عن ارض الوطن.

وألقى قائد قوات الصاعقة، كلمة عبر فيها عن مدى سعادته بوجود شباب مصر بناة الوطن وأمله فى غد مشرق فى مقر قيادة قوات الصاعقة، وشرح لهم طبيعة المهام القتالية لأبطال رجال الصاعقة باعتبارهم نموذجا حقيقيا للتضحية والفداء للدفاع عن ارض الوطن.

وبعد ذلك توجه الطلاب في جولات ميدانية لتعريف بخطوات التدريب والمهام القتالية التي يقوم بها افراد وضباط قوات الصاعقة.

ومن جانبه وجه المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية الشكر للعميد وائل صابر مستشار عسكري الشرقية، لتنظيمه مثل هذه الزيارة الميدانية ليتعرف أبنائنا الطلاب على طبيعة عمل رجال القوات المسلحة المصرية، وما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية من جهود في خدمة مصر الحبيبة ليلا ونهارا لتبقي مصر الغالية واحة للأمن والأمان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتحت رعاية العميد وائل صابر محمد ابراهيم مستشار عسكري الشرقية،

والمهندس علي عبد الرؤوف أحمد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين مكتب المستشار العسكري للشرقية وإدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

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