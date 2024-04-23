الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. وزير العمل ومحافظ جنوب سيناء يُسلّمان عقود عمل لذوى الهمم

بوابة الوفد الإلكترونية

سَلَّم حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، 25 عقد عمل لذوي همم ،من بين  "80عقدا"، تم توفيرهم لاصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة والمقيمين فيها للعمل فى عدد من المنشآت السياحية ، إستمراراً لتنفيذ خطة الوزارة بشأن ذوي الهمم، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن نسبة 5% ، وذلك فى إطار جولة الوزير بمحافظة جنوب سيناء ، والذى يشهد خلالها الوزير والمحافظ ، فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية.

وتضمنت قائمة الشباب من ذوى الهمم الذين سَلّمهم الوزير والمحافظ عقود العمل: ادهم محمد مفيد شكرى ، والغريب إبراهيم محمد ، وكامل مصطفى كامل ، وزياد على محمد عبد الله ، و يوسف محمد عيد ، وحنين محمد السادات ، ومحسن سمير فتحى ، وعامر على سالم ، وملك أبو بكر عبد الحفيظ ، وإبراهيم محمد أحمد حسن ، ومفرج محمود مفرج ، ووسام وحيد رياض ، وعمر احمد مختار ، وأحمد سيد محمد ، وهدى وجدي عبد المجيد ، وأحمد مصصفى نوبى على ، ونبوية عبد المحسن عياد ، وسهير محمد عبد الباسط ، ومحمد ربيع صباح ، وأحمد ناجى أبو بكر ، وريم حازم فهمى محمد ، وعادل صالح محمد ، ومحمد حمادة عبد السميع ، ومحمد أحمد جمعة ، وحمادة أحمد إسماعيل .

الجريدة الورقية