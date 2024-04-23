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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. رئيس جهاز الشروق يتفقد الحيين الأول والثاني بشرق المدينة

المهندس علي سعد
المهندس علي سعد

قام المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الثلاثاء، برفقة مسؤولي الجهاز بجولة تفقديه لمتابعة الحالة العامة بالحيين الأول والثاني شرق، ويأتي ذلك في إطار المرور الدوري اليومي لرئيس الجهاز والذي يشمل جميع أنحاء المدينة.

وتفقد رئيس الجهاز، الطرق الداخلية والمتنزهات، موجها بتكثيف أعمال النظافه لأرصفة المشاه والرعاية المكثفة للمسطحات الخضراء والتلافي الفوري للملاحظات المرصوده أثناء المرور، ومنها رفع نواتج صيانة الحدائق، ورفع باقي تشوينه رمال موجود بنهر الطريق مع تحرير المخالفة لصاحب العقار المتسبب، وكذا إصلاح نقطتي مياه معالجة، وتوفير 3 أغطية لغرف صرف الأمطار.

كما جاء على هامش الجولة لقاءه، بأحد السكان مستمعا لشكواهم والذى جاء فيها الشكوى من وجود بعض المخلفات وتجمع مياه، ووجه رئيس الجهاز المختصين بسرعة الإستجابة.

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