قنا: تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الوجبات بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، على عدد من المخابز السياحية والبلدية ومخابز بيع العيش الفينو ومطاعم بيع السندوتشات بشوارع مدينة نجع حمادى، واستهدفت الحملات التموينية المرور على المخابز والتأكد من توافر الخبز بجودة وكميات للمواطنين.

وأكد أشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، أن اللجنة المشكلة لضبط الأسواق قامت بالمرور على مخابز العيش البلدى والسياحي والفينو.

جاء ذلك بحضور كل من بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز، وأمانى صلاح عبد اللاه مير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية للمركز، وعبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين نجع حمادى.

وتم المرور على العديد من المخابز السياحية والفينو والتنبية بتخفيض سعر الرغيف، بناءاً على انخفاض سعر طن الدقيق، وايضا المرور على العديد من مطاعم الفول والطعمية.

تضمنت الحملة المرور على المخابز والمطاعم والالتزام والتأكيد على الوزن بالنسبة للفينو زنة 50 جرام بواحد جنية ونصف والفينو زنة 25 جرام بواحد جنية والسياحى والذى يتراوح من 65 جرام الى 75 جرام بواحد جنية، وتحديد سعر سندوتش الفول والفلافل من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات طبقا لحجم الرغيف. والتأكد من البيع بالسعر المقرر للمواطنين عن طريق سؤالهم و توعية المواطنين وفى حالة البيع بأزيد من السعر فى اى مخبز يتم تقديم شكوى على الصفحة الرسميه للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك)

وذلك استكمالا لحملة ضبط الأسعار الخاصة برغيف الخبز السياحى والشامى والفينو وأيضا تأثير انخفاض سعر رغيف الخبز السياحى على المطاعم بالإيجاب الذى يؤدى إلى انخفاض أسعار السندوتشات مما يتناسب مع انخفاض أسعار الزيت والفول بالإضافة الى انخفاض سعر رغيف العيش السياحى.

وحرصت الحملة على التأكيد على كل مخبز بتعليق إعلان فى مكان واضح للمواطنين بالسعر المقرر حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب بالأسعار كما تم التأكيد على وزن الرغيف.

يذكر أنه تم تحرير عدد 2 محضر عدم الإعلان عن أسعار الوجبات والسندوتشات.

وأكد أنور أن اللجنة المشكلة تقوم بشن الحملات لضبط الأسعار والأسواق بصفة مستمرة، مضيفاً أن الأيام القادمة سوف نستكمل المرور والمتابعة على المخابز والمطاعم.