الأسهم الأمريكية: "ناسداك" يسجل خسارة أسبوعية 5.5%

أغلق المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد آند بورز 500 على انخفاض في أسواق الأسهم الأمريكية أمس، الجمعة، مع تراجع أسهم نتفليكس، لكن مكاسب أميركان إكسبريس الفصلية أبقت مؤشر داو جونز مرتفعا.

الأسهم الأمريكية

تراجعت أسهم نتفليكس فى أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن جاءت رؤية الشركة لإيراداتها في الربع الثاني أقل من توقعات المحللين.

لكن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بفضل صعود سهم أميركان إكسبريس، بعد أن أعلنت شركة المدفوعات عن أرباح الربع الأول التي فاقت التوقعات.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 43.92 نقطة أو 0.88% ليغلق عند 4967.20 نقطة، فيما سجل خسارة أسبوعية بنسبة 3%.

وخسر المؤشر ناسداك المجمع 319.48 نقطة أو 2.05% ليصل إلى 15281.10 نقطة، في حين هبط بنسبة 5.5% في أسبوع.

في المقابل، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 209.14 نقطة أو 0.55% إلى 37984.52 نقطة، ليمحو خسارته منذ بداية الأسبوع.

الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير

الأسهم الأوروبية

أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض أمس الجمعة لكنها تفادت تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من شهر مع انحسار القلق من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في حين سجلت شركة لوريال الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل أفضل أداء يومي لها منذ أوائل يناير بعد نتائج قوية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية منخفضا 0.1%، لكنه سجل أكبر تراجع أسبوعي منذ منتصف يناير بنحو 1.2%، بسبب تجدد التركيز على التوتر الجيوسياسي الذي دفع المستثمرين بعيدا عن الأصول العالية المخاطر، علاوة على تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

وسُمع دوي انفجارات في مدينة إيرانية فيما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قللت من تأثير الهجوم وقالت إنها لا تعتزم الرد، فيما يبدو أنها إشارة إلى محاولة تجنب حرب إقليمية.

وقفز سهم لوريال فى أسواق الأسهم الأوروبية 5% بعد أن سجلت شركة مستحضرات التجميل زيادة 10% تقريبا في مبيعات الربع الأول على أساس سنوي.

وهبط سهم شنايدر إلكتريك فى أسواق الأسهم الأوروبية 3.2% في وقت تجري فيه الشركة الفرنسية محادثات مع شركة بنتلي سيستمز الأميركية المنتجة للبرمجيات الهندسية بخصوص "صفقة استراتيجية" محتملة.

وتستعد الأسواق لصدور نتائج أعمال الشركات في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الأول بنحو 12.1% على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن يوم الثلاثاء.

وانخفض سهم فولفو فى أسواق الأسهم الأوروبية 4.1% بعد أن باعت جيلي القابضة، ثاني أكبر مساهم في فولفو، جزءا من حصتها في شركة صناعة الشاحنات السويدية.

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأوروبية 1.7%، مع خسارة سهم كوميت هولدنغ السويسرية 3.4% بعد نتائج الربع الأول.

وساهم في تهدئة الأسواق تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يتراجع بوتيرة أسرع، ويمكن خفض أسعار الفائدة إذا تحقق مستهدف البنك فيما يتعلق بالأسعار.