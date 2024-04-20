أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية.. وبرنت بـ 87.29 دولار

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا أمس الجمعة لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا أو 0.21% عند التسوية إلى 87.29 دولار للبرميل، فيما سجلت خسارة أسبوعية بنسبة 3.5%.

وزادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو 41 سنتا أو 0.5% لتصل عند التسوية إلى 83.14 دولار للبرميل، في حين تراجع بنسبة 2.95% خلال الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولا تسليم يونيو 12 سنتا إلى 82.22 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت سابق من الجلسة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تراجعت بعد أن قللت طهران من شأن الواقعة وأشارت إلى أنه ليس لديها أي خطط للرد.

وكان المستثمرون يراقبون عن كثب رد فعل إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ في 13 أبريل، التي جاءت ردا على غارة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية في الأول من أبريل على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.

وأدرج مشرعون أميركيون عقوبات على صادرات النفط الإيرانية ضمن حزمة مساعدات معلقة إلى أوكرانيا في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع الأسبوع.

وذكرت وسائل إعلام أمس الجمعة أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبدأ تحالف "أوبك+" زيادة إنتاج النفط اعتبارا من يوليو.

وانخفضت الأسعار بنحو 3% منذ يوم الاثنين وسجل الخامان القياسيان أكبر خسارة أسبوعية لهما منذ فبراير.

ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 13% في الربع الأول

النفط

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري لتبلغ 28.528 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 12.85% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولا تزال روسيا أكبر مورد للنفط إلى الصين؛ وذلك وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، زودت روسيا بما قيمته 13.858 مليار دولار من النفط إلى الصين، ومن حيث القيمة، زادت الإمدادات بنسبة 17.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفق ما نقلته وكالة "تاس".

ويشكل النفط 43% من إجمالي قيمة الصادرات من روسيا إلى الصين، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من حيث تصدير النفط إلى الصين بـ 19.8 مليون طن بقيمة تبلغ 12.1 مليار دولار، تليها العراق بـ 15.6 مليون طن وقيمة تبلغ 9 مليارات دولار.

وفي شهر مارس، اشترت الصين 10.8 مليون طن من النفط الروسي، وهو ما يزيد بنسبة 18.8% عن شهر فبراير.

يذكر أن روسيا قامت بتوريد 107 ملايين طن من النفط إلى الصين في عام 2023، بزيادة 24% عن عام 2022.