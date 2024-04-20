الشباب والرياضة تنظم ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر المنشطات على صحة الرياضيين

احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة المنشطات….

بتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، وبالتعاون مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

نظمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة العامة لتنمية الكوادر ندوة تثقيفية عن مكافحة المنشطات بحضور العديد من أبطالنا الرياضيين المتأهلين لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، يأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المنشطات .

وعلي هامش الاحتفالية تم تنظيم مسيرة رياضية والتي انطلقت من مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.

حضر الاحتفالية من جانب وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة ولفيف من قيادات الوزارة ، والإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية و أيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والعديد من المحاضرين الدوليين المعتمدين من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.