تسليم جهاز عروسين من الأيتام بشمال سيناء



قام المحاسب علي غيط، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، اليوم، بتسليم جهازين عروسة لفتاتين من الايتام، مقدمه من مؤسسه سيناء الفيروز للتنميه، وذلك في مقر المؤسسة بحي آل ذكري بالعريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظه شمال سيناء.



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن ذلك يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة والتي وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذها لتأمين حياة كريمة للفتيات اليتيمات المقبلات علي الزواج وتمكينهن من تأسيس بيت المستقبل.



وأضاف الدكتور سامر اسماعيل البيك رئيس مجلس إدارة مؤسسة سيناء الفيروز للتنمية، أن توزيع جهازي العروسة ضمن مجالات عمل المؤسسة، والدور المجتمعي الذي تقوم به لخدمة أبناء سيناء.



وأشار البيك، إلى أن المؤسسة تعمل على تقديم كافة الخدمات والرعاية لمختلف الفئات وكفالة الأيتام وتقديم المساعدات العينية والنقدية ورعاية ذوي القدرات الخاصة وإقامة الندوات والدورات التدريبية وورش العمل وإقامة المشروعات لتشغيل الشباب والمرأة والخريجين الجدد والتدريب المهني وتنظيم القوافل الطبية وحماية البيئة وصيانة المرافق العامة.