توثيق وفرز شواهد القبور وإدارة مواقع التراث بمسار مقابر الصحابة

فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم باعتبارها جزءًا من النسيج العمراني لمنطقة القاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو سيتم مشروعًا مشترك بين المجلس الأعلى للآثار ممثلًا فى الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية برئاسة الدكتور جمال مصطفى والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة لتوثيق وفرز شواهد القبور وإدارة مواقع التراث بمسار مقابر الصحابة والمعهد الفرنسى للآثار الشرقية.

من الجدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وجه بتشكيل لجنة علمية أثرية فينة برئاسة الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة لإعداد دراسة كاملة حول تلك المقابر الواقعة أسفل سفح جبل المقطم، ووضع تصور مشروع كامل لتطويرها وترميمها لما تتمتع من قيمة أثرية وحضارية ومتابعة خط سير مسار الزيارة لهذه المقابر وبما يتناسب وأهمية المنطقة الأثرية.

أصل التسمية

وأشار خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية إلى أن مقابر جبل المقطم هى بقيع مصر تشتم بها رائحة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد الفتح الإسلامي لمصر اختارت قبیلة بنو قرافة وهي إحدى القبائل المصاحبة لعمرو بن العاص عند قدومه لمصر جبل المقطم کمدافن لهم، ومن هنا جاءت تسمیة المقابر بالقرافة مقابر الصحابة والملوك والمؤرخين.

وأوضح الدكتور ريحان أن الجبانة تضم مقابر عمرو بن العاص، عبدالله بن حذافة السهمى، عقبة بن عامر الجهنى، أبوبصرة الغفارى، السيدة نفيسة رضى الله عنها وبجوارها ضريح خادمتها الست جوهرة، السيدة سكينة بنت الحسين، الحسن بن زيد والد السيدة نفيسة، القاسم الطيب حفيد جعفر الصادق، الإمام الشافعى، ضريح ابن وقيع شيخ مقرأة الإمام الشافعى، مسجد وضريح الفقيه الخامس الإمام الليث بن سعد، ومعه ولده وأخوه وآخرون، القاضى عبدالوهاب البغدادى، قبر ابن عقيل، ضريح أبى جعفر الطحاوى صاحب العقيدة الطحاوية، الإمام المزنى المصرى الشافعى، ضريح الإمام ورش ومعه خادمه اللص التائب بشارع أبى البقاء، الإمام أبوالحسن القرافى شيخ عصره، قبر ذى النون المصرى الولى الكبير، الإمام الحافظ الحجة عمر بن دحية الكلبى، سلطان العاشقين عمر بن الفارض، شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى، ضريح جلال الدين السيوطى، ضريح تلميذ السيوطى الشيخ نور الدين على القرافى، ضريح الكمال ابن البارزى، ضريح على الشنوانى، ضريح الفارس أرقطاى، ضريح عمر بن الفارض، الإمام الشاطبى أشهر مَن جمع قراءات القرآن، سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، ضريح الإمام كمال الدين القسطلانى، المؤرخ عبدالرحمن ابن خلدون، المؤرخ ابن هشام صاحب سيرة ابن هشام محمد بن الحنفية ابن سيدنا على بن أبى طالب، شاهد السيدة رابعة العدوية، أحمد بن عطاء الله السكندرى صاحب الحكم العطائية، القاضى العلّامة تقى الدين بن دقيق العيد القشيرى، مقام ومسجد سيدى على وفا الكبير، عبدالله بن أبى جمرة، مقام الإمام العالِم فتح الدين محمد بن سيد الناس الفقيه الشافعى، ضريح العلّامة كمال الدين بن الهمام، القاضى ضياء الدين أحمد بن قطب الدين البسطامى، الشيخ عز الدين الأصفهانى حفيد الشيخ أبى الحسن الشاذلى

كما تضم مقبرة الملك العادل ابن صلاح الدين الأيوبى، السلطان قايتباى، الصحابى عبدالله بن الحارث، شيخ المؤرخين المقريزى، ضريح سيدى أبوالسعود، مقام العارف بالله تعالى الشيخ أبى العباس البصير، مسجد وضريح العارف بالله أبى المواهب الشاذلى المعروف بـالتونسى، تربة العلّامة شمس الدين الرازى، ضريح محمد الأشمونى صاحب الألفية، الصحابى عبيد بن حذافة، الصحابى مسلمة بن مخلد الأنصارى، الشريفة فاطمة والشريف الهاشمى والأشراف من آل طباطبا، ابن الحسن الديبورى، الشيخ أبوعبدالله محمد بن جابار العالِم والفقيه والحافظ للأحاديث، الشيخ حسن حسن الشعار، الشيخ الإمام الفقيه المحدث أشهب بن عبدالعزيز بن داوود القيسى صاحب الإمام مالك، تربة الإمام أشهب قبر الإمام العالم أبى القاسم عبدالرحمن بن القاسم العتقى، جميع جنود جيش الفتح الإسلامى لمصر من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين، جميع حكام مصر من الولاة والأمراء والقضاة العرب والمسلمين، جميع الأمراء والأعيان والباشوات والوزراء والقادة العسكريين طوال الحقب المصرية المتوالية، جميع المؤرخين المصريين العظام منذ الفتح الإسلامى حتى بقية عصورها اللاحقة ومنهم على بن الحكم، الكندى، المقريزى، ابن زولاق، السخاوى، ابن تغرى بردى، الطبرى، إبراهيم بن القاسم الكاتب، ابن ظهيرة، ابن العميد، ابن إياس، ابن زنبل الرمّال، ابن أبوالسرور البكرى، جمال الدين الشيال، شهاب الدين أحمد بن عبدالله النويرى، القلقشندى، بيبرس المنصورى الدوادار، الإسحاقى، الجبرتى، على باشا مبارك.

كما تضم مقابر الحضارم اليمنيين الذين جاءوا فى الفتح الإسلامى لمصر ومَن تلاهم من أولادهم وأحفادهم مثل مقبرة بنى عبسون ومقبرة الجارودى ومقبرة الصدفيين ومقبرة المادرانيين ومقبرة الخولانيين ومقبرة القضاعيين ومقبرة بنى طعمة ومدافن الفقاعى ومقبرة العامريين ومقبرة المعافريين ومقبرة التجيبيين،ومقبرة بنى كندة ومقبرة الكلاعيين ومقبرة الغافقيين