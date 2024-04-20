جسجارا الرواندي يفوز على ولايتا ديشا الإثيوبي بطولة إفريقيا للطائرة

حقق فريق جسجارا الرواندي فوزًا على ولايتا ديشا الإثيوبي بنتيجة 3/2 في ختام مباريات دور المجموعات في البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء، وفاز خلالها ولايتا ديشا بالشوط الأول 27 – 25، ثم فاز جسجارا بالشوط الثاني 32 – 30، وعاد ولايتا ديشا ليفوز بالشوط الثالث 25 – 15، ورد عليه جسجارا مرة أخرى بالفوز بالشوط الرابع 25 – 16، قبل أن يحسم جسجارا الشوط الخامس 15 – 11، ويفوز بالمباراة.