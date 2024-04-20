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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جسجارا الرواندي يفوز على ولايتا ديشا الإثيوبي بطولة إفريقيا للطائرة

جسجارا الرواندي
جسجارا الرواندي

حقق فريق جسجارا الرواندي فوزًا على ولايتا ديشا الإثيوبي بنتيجة 3/2 في ختام مباريات دور المجموعات في البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال، المقامة بالأهلي حتى يوم 24 أبريل الجاري. 
أقيمت المباراة على صالة الشهداء، وفاز خلالها ولايتا ديشا بالشوط الأول 27 – 25، ثم فاز جسجارا بالشوط الثاني 32 – 30، وعاد ولايتا ديشا ليفوز بالشوط الثالث 25 – 15، ورد عليه جسجارا مرة أخرى بالفوز بالشوط الرابع 25 – 16، قبل أن يحسم جسجارا الشوط الخامس 15 – 11، ويفوز بالمباراة.

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