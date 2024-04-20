رئيس قطاع الطب الوقائي يعقد اجتماعات مع الفريق الوقائي بالفيوم

قام قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان على مدى ثلاثة أيام بمرور مركزى على جميع اعمال الادارة الوقائية بمحافظة الفيوم وفى اليوم الأخير تواجد الدكتورعمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان و الدكتور محمد عبد الفتاح -رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى .



وقد استهل الدكتور رئيس قطاع الطب الوقائى زيارته للفيوم بالمرور على وحدة منشاة سنورس ثم وحدة دوار جبلة التابعتين لادارة سنورس الصحية فى حضور الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية بالمديرية والدكتورة نيفين شعبان -مدير ادارة الرعاية الاساسية .

بعد ذلك تم المرور على وحدة كفر محفوظ التابعة لادارة طامية الصحية واختتم الزيارة بالمرور على مستشفى طامية فى حضور الدكتورة نشوى رحيم -مدير مستشفى وادارة طامية.

وقام الدكتور محمد عبد الفتاح -رئيس الادارة المركزية بالمرور على مستشفى الحميات فى حضور الدكتور شريف صبحى -مدير الطب العلاجي ،كما قام بالمرور على المركز الطبى بالحادقة التابع لادارة بندر الفيوم الصحية.

اجتماعات مع الفريق الوقائي

وعقب انتهاء المرور استقبل الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتور عمرو قنديل -مساعد الوزير رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة فى مكتبه .

و عقد الدكتور مساعد الوزير اجتماعين متتاليين وحضر الاجتماع الاول الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية و الدكتور شريف صبحى -مدير ادارة الطب العلاجى بالمديرية وجميع مديرى مستشفيات الصحة ومستشفى التامين الصحى وتمت فيه مناقشة سلبيات المرور والمعوقات وطرق حلها

بينما حضر الاجتماع الثانى مديرة الرعاية الاساسية و مديرى الادارات الصحية وتم خلاله ايضا مناقشة سلبيات المرور على الوحدات الصحية والمعوقات وطرق حلها .

حضر الاجتماع الدكتورة نانيس الجندى -رئيس الادارة المركزية للمعامل بالوزارة و رؤساء الادارات المركزية و مديرى عموم الادارات العامة بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ومدير البرنامج الموسع للتطعيمات والفريق المرافق لهم .كما حضر ايضا جميع مديرى الادارات الفرعية للطب الوقائى بالمديرية و مدير ادارة المستشفيات والطوارئ ومديرى ادارات المعامل ومكافحة العدوى والمتوطنة والتمريض.

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