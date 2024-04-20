مدبولي: ميناء دمياط متكامل ويتم تنميته ليصبح ذكيا (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ميناء دمياط متكامل ويتم تنميته ليصبح ميناءً ذكيا ويتم إدارته على أعلى مستوى.

وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن معظم البضائع التي تم تفقدها صادرات مصرية، متابعا :"شيء مفرح.

وتابع أن ميناء دمياط يشهد تصدير العديد من البضائع المحلية.

رئيس الوزراء يبدأ جولة موسعة بمحافظتي بورسعيد ودمياط لتفقد عددٍ من المشروعات





وفي سياق متصل، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة تشمل عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، يرافقه خلالها كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مجمع مصانع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مُصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بأنواعها كافة.

وفي بداية زيارته، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لأعمال التوسعات في المجمع، لما تسهم به في توفير المنتج المحلى في الأسواق؛ وتقديم منتج عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يُسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وخلال تفقده، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مُفصل من المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط، أوضح فيه أن مجمع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات يُقام على مساحة 75 ألف متر مربع تقريبًا، كما يحتوي على العديد من خطوط الإنتاج، منها: (انتاج اطارات الموتوسيكل وذوات الاطارات الثلاث – اطارات بالون الهواء الداخلي - باتش اللحام – قطع الغيار المطاطية – انتاج خام المطاط – انتاج مادة لحام الإطارات – اطارات الصب للمعدات – اطارات الملاكي)، وهي صناعات تُقام للمرة الأولى في مصر والوطن العربي وأفريقيا.

وأكد أن مجمع مصانع "بيراميدز"، وصل إلى نسبة 70% مكون محلي في منتجاته للإطارات، ونسبة 100% مكون محلي في منتجاته للإطارات الصلبة، وبجودة عالية تتوافق مع المعايير القياسية المحلية والعالمية، منوهًا إلى أن المصنع يوجه 75% من إنتاجه للسوق المحلية، و25% من الإنتاج للتصدير.

وأضاف المهندس إبراهيم جودة، خلال شرحه، أنه يجري حاليًا تنفيذ الإنتاج التجريبي لإطارات السيارات الملاكي من مقاس (12، 13، 14، 15)، والتي تعد المقاسات الأكثر انتشارًا واستهلاكًا في مصر، وذلك بعدد 100 إطار/ يوم حتى شهر أكتوبر القادم، على أن يتم رفع معدل الإنتاج لاحقًا إلى 5000 إطار/ يوم، مشيرًا إلى أنه يتم إنتاج 12 ألف إطار صب للمعدات سنويًا، وبالنسبة لإنتاج إطارات الموتوسيكل يتم إنتاج 10 ألف إطار/ يوم، وإنتاج 18 ألف قطعة بالون هواء داخلي يوميًا، وعدد 5 آلاف قطعة غيار يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج خام المطاط بقدرة 30 طن/ يوم.

وأشار المهندس إبراهيم جودة، إلى أنه تم إنشاء أول مصنع في مصر لاستخراج خام المطاط من الإطارات المستعملة ومنتهية الصلاحية، وإعادة استخدامه في جميع منتجات المطاط بدلًا من استيراده، وكذا استخراج مواد أخرى مثل (السلك – التيل – الكربون الأسود) واستخدامها في صناعات ومنتجات مختلفة، وذلك من خلال التقنيات والحلول صديقة البيئة التي تُسهم في تطوير الاقتصاد، وكذا من خلال البحث والتطوير الذي يسمح بتصنيع منتجات عالية الجودة.

خلال جولته في أرجاء المجمع، شاهد رئيس الوزراء على الطبيعة مراحل إنتاج وتصنيع أحد إطارات السيارات الصلبة، كما تعرف على مختلف المنتجات التي ينتجها مجمع المصانع، ومراحل الإنتاج المختلفة لبناء الإطارات للسيارات الملاكي والموتوسيكل والإطارات الصلبة، وكذا ما يتعلق بمراحل تدوير الإطارات، لإعادة استخدامها في انتاج العديد من منتجات المطاط، كما شاهد عددًا من التجارب العملية للتأكد من جودة المنتجات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع إحدى العاملات بالمجمع حول مدي قرب المصنع من محل السكن، وظروف العمل به، والمقابل المادي الذي تحصل عليه، حيث أشارت إلى أن ظروف العمل بالمصنع محفزة على الإنتاج، كما أن المقابل المادي مٌرضٍ.

وأضاف المهندس إبراهيم جودة، خلال شرحه أن مجمع مصانع "بيراميدز" يتفرد بكونه يشمل عدة مصانع لتصنيع الإطارات الخارجية والداخلية وباتشات اللحام وقطع الغيار ومادة اللحام السريع للإطارات في نطاق مجمع واحد، فضلًا عن 193 مصنعًا حول العالم لصناعة الإطارات الخارجية فقط.

ونوه رئيس مجلس إدارة مجمع مصانع بيراميدز إلى أنه تم البِدء في إنتاج الإطارات الخارجية للدراجات النارية في مايو من عام 2020، ويُعد المصنع هو أول مصنع في الشرق الأوسط يستخدم التكنولوجيا الألمانية لإنتاج مختلف أنواع الإطارات كما أنه مطابق لجميع المواصفات العالمية ويعادل في جودته الفئات الأولى، وحاصل على شهادة المواصفة القياسية المصرية (ISO 9001) وحاصل على (D.O.T) Department of Transportation.

كما أكد المهندس إبراهيم جودة أنه منذ البداية وفي وقت قياسي استطاع المصنع غزو السوق المصرية وفرض الجودة والسعر المنافس لجميع أنواع الإطارات الموجودة في السوق، قائلًا: إننا قادرون على تغطية أكثر من 90% من احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى اننا نقوم بالتصدير للعديد من الدول مثل: (المغرب – تونس – الجزائر – تركيا – سوريا – العراق – اليمن – باكستان - كينيا – السودان)، وعلى المستوى المحلي لدينا 150 فرعًا ومنفذ بيع في العديد من محافظات الجمهورية، ونستهدف الوصول إلى 500 فرع خلال عام 2024.