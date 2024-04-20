تراجع أسعار الدواجن صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم السبت.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق والمحال التجارية المصرية، تراجعًا، وسجل سعر أوراك الدجاج اليوم مابين 97 لـ 100 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الصدور اليوم السبت نحو 142 جنيهًا.

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، بعد زيادة نسبة المعروض منها، وقرارات الحكومة بالإفراج عن البضائع، والتي تسببت في خفض سعر الأعلان، ليتراجع الطن الواحد لما يزيد عن الـ 6 آلاف جنيه، وهو ما أدى إلى خفض سريع في الأسعار المعلنة في الأسواق.

وسجل سعر كيلو الفراح البيضاء اليوم في المزرعة 78 جنيه لأول مرة منذ فترات طويلة، لتباع في الأسواق بين الـ 80 والـ 85 للمستهلك العادي، مع مراعاة اختلاف الأسعار حسب المنطقة الموجود بها محل البيع.

وفي هذا السياق ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية"، التفاصيل الكاملة عن أسعار الدواجن اليوم السبت وفقًا لما تشير إليه بورصة الدواجن، علمًا أن اسعار الفراخ البيضاء اليوم، تواصل تصددرها يوميًا محرك البحث العالمي جوجل بسبب زيادة البحث عنها من قبل المواطنين وبصورة لحظية خاصة في بورصة الدواجن اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار أجزاء الفراخ اليوم السبت في الاسواق المصرية

-جاء سعر أوراك الدجاج اليوم بين 97 لـ 100 جنيهًا للكيلو.

-سجل سعر كيلو الصدور لـ 142 جنيهًا.

-وصل سعر كيلو الكبد والقوانص لـ 105 جنيهات.

-حقق سعر كيلو الهياكل نحو 60 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المصرية اليوم السبت

بلغ سعر طبق البيض البلدي، حوالي 149 جنيهًا كحد أقصى، و148 جنيهًا كحد أدنى.

ويتراوح طبق البيض الأحمر، ما بين 150 جنيهًا كحد أدنى، و152 جنيهًا كحد أقصى.

بينما يتراوح سعر طبق البيض، ما بين 130 جنيهًا كأعلى تقدير، و129 جنيهًا كحد أدنى.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

جاء خفض أسعار الدواجن بعد قرار مجلس الوزراء، بالإفراج عن السلع المحتجزة في الجمارك، وهو ما تسبب في خفض أسعار الأعلاف، لتتراجع بعدها الأسعار في الأسواق.

في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة عددًا من القرارات بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصري، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع مستوى معيشة المواطن ومحاولة السيطرة على الأسعار في الأسواق.