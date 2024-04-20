التنورة والفلكلور الواحاتي في ختام برنامج التوعية التثقيفية بالوادي الجديد

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات برنامج التوعوية التثقيفية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الذي أقامته على مدار أربعة أيام ألقت خلاله الضوء على مسيرة التنمية الشاملة بالدولة المصرية، ضمن برامج وزارة الثقافة، حيث لاقت الفعاليات إقبالا وتفاعلا جماهيريا كبيرا.

المشروعات الخضراء في مصر الحديثة

وشهد مركز عثمان بن عفان بالفرافرة ختام الفعاليات واستهلت بمحاضرة بعنوان "المشروعات الخضراء في مصر الحديثة" تحدث خلالها محمد محمود، عن المشروعات التنموية التي تتبناها الدولة من أجل الحفاظ على البيئة من أهمها مبادرة "اتحضر للأخضر" التي تهدف إلى التوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات والحفاظ على البيئة من التلوث.

أعقب ذلك ورشة أشغال يدوية قامت خلالها الفنانة شيرين رضا بتدريب الرواد على تنفيذ إكسسوارات بالخرز، ثم توالت الفقرات الفنية، وقدم الفنان أحمد سويلم فقرة عزف على المزمار، تلاها رقصة التنورة الصوفية للفنان أحمد الأسيوطي بجانب فقرة اكتشاف مواهب في مجالات الشعر والغناء والتمثيل والإنشاد الديني.

وتوافد الرواد على معرض الكتاب الخاص بإصدارات هيئة قصور الثقافة والذي اشتمل على كتب في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور.

واختتمت الفعاليات التى أقيمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، مع عرض فني لفرقة التلقائيين للفنون الشعبية تضمن باقة من الفقرات المستوحاة من التراث الواحاتي، بحضور محمد عثمان رئيس قرية الكفاح، وماهر كامل مدير قصر ثقافة موط ولفيف من الأدباء والمثقفين.

يذكر أن فعاليات البرنامج الثقافي انطلقت الثلاثاء الماضي من مركز شباب النهضة بالفرافرة، وذلك ضمن خطط التوعية التثقيفية التي تهدف لنشر القيم الإيجابية ومجابهة العنف والتطرف، والوصول بالخدمات الثقافية للقرى والمناطق الحدودية والنائية.

قومية الإسكندرية تقدم "سجن النسا" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

من ناحية أخرى، قدمت فرقة قومية الإسكندرية العرض المسرحي "سجن النسا" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن مسرحية "سجن النسا" للكاتبة فتحية العسال، ويناقش عددا من القضايا الإنسانية التي تخص المرأة في المجتمع، من خلال مجموعة من السيدات داخل عالم السجن، يختلفن في المستوى الفكري والثقافي وحتى الجناية.

أوضحت الفنانة ريهام عبد الرازق مخرجة العرض أن الفكرة طرحت في قالب درامي ممزوج بالتعبير الحركي، بعيدا عن القالب السردي المألوف في الإطار المسرحي، وذلك للكشف عن أسرار السجينات وأسباب دخولهن إلى السجن، وما تعرضن له من ظلم وقسوة بشكل غير تقليدي.

"سجن النسا" أداء ندى حسن، منة محمد، ندى جمال، سوزي الشيخ، تقى حمدي، ناهد محفوظ، شریهان زاهر، رضوى العبادي، حبيبة عصام، مريم مصطفي، چيلان محسن، منة الله جمال، ياسمين مصطفى، رضوى أحمد، مريم أحمد، لورا عبده، ندا يوسف، روان إبراهيم، أمنية فوزي، ميسون محمد، دراماتورج باسم رزق، ديكور لبنى الإمام، إضاءة جاسر الفرن، ملابس رامي عادل، تأليف موسيقي أسامة حماد، كيروجراف محمد صلاح، تنفيذ ملابس سحر خميس، مخرج منفذ أمنية فوزي وعلي مدحت.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. محمد زعيمة، د. مصطفى التهامي، والمخرج إسلام إمام، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وتقدم قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي وهي "الرحلة، أسرار سانتا كلوز، الرقيم، رطل لحم، سجن النسا، الحضيض، تسمحيلي بالرقصة دي، ليلة القتلة، المارثون، كلوز أب، الدخان، كاسبر".

العروض انطلقت في 15 أبريل الحالي وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه، وتقدم يوميا بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في الثامنة والنصف مساءً، فيما عدا عرض "كلوز أب" يقدم باستديو چناكليس.