إيران وإسرائيل تمتلكان أجندة خاصة من التمدد الصراعى

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن إيران وإسرائيل يمتلكان أجندة خاصة من التمدد الصراعي، لافتة إلى أن هناك العديد من التقارير التي تتحدث عن الانتقال النوعي من الصراع الكامل إلى الصراع المباشر، بالنظر لطهران وتل أبيب، وأن كلًا منهما لديه أهدافه الخاصة.

وتابعت “زهران”، خلال تصريحاتها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن هناك أبعادًا أخرى يتم توظيفها لدى كل من النظامين الإيراني والإسرائيلي، لافتة إلى أن الأهداف بالنسبة لإيران كانت واضحة منذ اللحظات الأولى، وهي الرد على العمليات التي تمت بشكل مباشر كنوع من اختراق النظام التفاعلي.

وأشار إلى أن المشهد التفاعلي في منطقة الشرق الأوسط يمكن إدارته إذا كانت الأطراف لديها رغبة في إدارة المشهد، لافتة إلى أن الفواعل ذات الثقل من خارج الإقليم،وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تمتلك بشكل واضح الأدوات الكاملة لإدارة الصراع.

الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الإسرائيلي لم يكن بالقدر الذي يتطلب الرد عليه:





وفي سياق متصل، قال القيادي في الحرس الثوري الإيراني والنائب في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن "الهجوم الإسرائيلي على أصفهان في إيران لم يضرنا إطلاقًا بل كان بمنزلة استعراض لجهوزية القوات الإيرانية".

وأكد كوثري، في حديث لوكالة "خبرآنلاين"، أن "هذه الحادثة لم تكن بالقدر الذي يتطلب منا ردًا عليها، وأن القوات الجوية في حالة تأهب تام وتتعامل مع أصغر هدف تراه في الأجواء أو الرادار"، مشيرًا إلى تصدي الدفاع الجوي الإيراني للطائرات المسيرة في أجواء أصفهان.

وأضاف: "بعد العملية الإسرائيلية الخرقاء وغير القانونية بمهاجمة قنصليتنا في دمشق، كان علينا أن نتخذ خطوة مهمة للغاية، وهو ما تم القيام به خلال عملية الوعد الصادق. في غضون ذلك، كان الإسرائيليون يبحثون عن انتصار يرقعون به هزيمتهم، غير أنهم يفتقرون للشجاعة والقدرة على ذلك، وهم يعلمون أنهم سيُضربون بشدة ردًا على أي هجوم".

وواصل ممثل طهران في البرلمان الإيراني: "لقد ذكرنا مسبقًا أن قدرة إسرائيل على الرد لن تكون في القوة التي توقعها الكثيرون، بل سيقومون باتخاذ إجراءات محدودة للغاية وتضخيمها وإطلاق العنان لها عبر الإعلام الصهيوني".

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق. وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.

وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وأمس الجمعة، استهدفت ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، أطلقت 3 صواريخ خلال هجوم على إيران".

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيونية أمريكية، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أنه "أطلقت 3 صواريخ من طائرة مقاتلة إسرائيلية، خارج إيران، خلال ضربة محدودة للغاية، صباح الجمعة".