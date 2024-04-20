السبت 20 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علوم سياسية: مصر وجنوب إفريقيا لهما تأثير في القارة السمراء

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن أهمية اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا "ناليدي باندور"، تأتي في إطار أعمال اللجنة المشكلة بين البلدين، مما يتيح بحث العديد من القضايا سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأضاف بدرالدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن علاقات وثيقة توطدت بين البلدين مؤخرًا نتيجة الاتصالات المكثفة على مستوى القيادة السياسية، وهو ما يعرف بالدبلوماسية الرئاسية، وكل من مصر وجنوب إفريقيا لهما ثقل وتأثير في القارة الإفريقية.

رفض مصر أي تدخل عسكري في رفح

وتابع أستاذ العلوم السياسية أنه تم التأكيد على عدة قضايا مهمة مثل رفض مصر أي تدخل عسكري في رفح الفلسطينية، لأنه يؤدي إلى تعقيد الأمور، مشددًا على وضوح الموقف المصري من البداية، وكذلك وضوح موقف جنوب إفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية.

ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، أكد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكلٍ كامل وآمن ودون أي عوائق.

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