ضعف المياه عن بعض المناطق فى الزينية بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أنه سوف يتم ضعف المياه عن منطقة المدامود الشرقى ومنشاة العمارى صباح غداً الأحد 21-4-2024 أبريل، من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.



وأوضحت الشركة أن أعمال ضعف المياه تأتي لأعمال تطهير خزانات المياه المرشحة بمحطة مياه الصعايده بالزينية.



وأهابت الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من

المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجانى

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.