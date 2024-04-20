السبت 20 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدبولي: نستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعميق الصناعة المحلية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة المكون المحلي.

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مدبولي: مجمع الإطارات سيغطي أكثر من 25% من الطلب المحلي بحلول أكتوبر القادم

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مدبولي يستعرض تقريرًا حول خطة وزارة الثقافة لتفعيل مخرجات الحوار الوطني

حددنا القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى زيادة المكون المحلي

وأضاف خلال جولته التفقدية داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات ببورسعيد، والتي شهد خلالها التشغيل التجريبي لتصنيع مقاسات مختلفة لإطارات السيارات، على قناة «إكسترا نيوز»، بالقول: حددنا القطاعات الصناعية التي تحتاج إلى زيادة المكون المحلي.

من المتوقع أن يغطي حجم الإنتاج 25% من حجم الطلب المحلي 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المصنع بدأ في إنتاج الإطارات بمقاسات من "14 - 16"، ومن المتوقع أن يغطي حجم الإنتاج 25% من حجم الطلب المحلي وبداية عام 2026، ستتجاوز هذه النسبة 70% من الطلب المحلي.

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