محافظ سوهاج يكرم الفائزين في مسابقة "الأم المثالية والأب المثالي"

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، 15 من الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة "الأم المثالية، والأب المثالي"، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، وإيمان بدري مدير وحدة تكافؤ الفرص.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين من الأمهات والآباء، معربا عن شكره لكل أم مصرية، وأب مصري، ضحوا من أجل أبنائهم وأسرتهم، لافتاً إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، وما تقدمه للمجتمع والوطن.

وفازت 11 أم مثالية بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية، كما فاز 4 آباء مثاليين من ضمن 35 متقدمين، حيث كرم محافظ الإقليم الأمهات والآباء الفائزين، ومنحهم شهادات التكريم، ومبلغ مالي، تقديرا لما قدموه من عطاء وتضحيات، وحرص السيد المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الفائزين وأسرهم .





وفي سياق آخر أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لحضور العرض الإفتتاحي الذي تنظمه جامعة سوهاج، لعروض "مسرح المواجهة والتجوال" التوعوية لمناهضة الفكر المتطرف والأفكار السلبية بالمجتمع المصري، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمقر القديم لجامعة سوهاج، والذي نظمه فرع ثقافة سوهاج بالتعاون مع طلاب "من أجل مصر" بالجامعة، ضمن مشروع وزارة الثقافة؛ ليجوب قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بمحافظة سوهاج؛ لتقديم عروضه المسرحية بالمجان للأهالي خلال الفترة من 18 وحتى 23 أبريل الجاري .





حضر العرض ايضا كل من " الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعدد من اعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الكليات، ومسئولي قصر ثقافة سوهاج" .





يأتي المشروع في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة؛ نظرا لأهمية الوعي والثقافة في بناء المجتمعات الجديدة، وإطلاق مشروع مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، في إطار توجهات القيادة السياسية لبناء الانسان المصري، وتحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.