ضبط 1.25 طن دقيق بلدي مُدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بكفر صقر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وبناءا على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد أصحاب المخابز السياحية بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح بناحية كفر صقر، تم تشكيل حملة من قطاع وسط الشرقية برئاسة أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات، حيث تم التوجه للمكان المشكو في حقه.

وبالتفتيش تم ضبط كمية من الدقيق قدرها 25 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرام، وتم فورا مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدى المخازن بكفر صقر على ذمة المحضر المحرر برقم 4331 لسنة 2024 جنح كفر صقر.

وفي سياق متصل، قال حسن محمدي، رئيس شعبة مخابز الشرقية، إن انخفاض سعر طن الدقيق لـ 16 ألف جنيه، يجب أن يقابله انخفاضًا في سعر رغيف الخبز السياحي والفينو بنسبة لا تقل عن 30 % خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن انخفاض أسعار الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 ألف، خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، يعكس قدرة الدولة على السيطرة على حالة الغلاء التي انتابتنا خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى يجب أن يشعر به المواطن في انخفاض أسعار المنتجات التي يستخدم فيها الدقيق مكونًا رئيسيًا فيها خلال الفترة المقبلة.

ولفت حسن محمدي رئيس شعبة مخابز الشرقية، إلى أن العيش

السياحي يعتبر أحد المنتجات الأساسية، التي يهتم بها المواطن ويتابع أسعاره بشكل يومي، خاصة بعد ارتفاع أسعار الرغيف الفينو والخبز السياحي من جنيه إلى 2 و3 جنيه «حسب الوزن»، خلال شهر فبراير الماضي، ومع تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 30 % ينتظر المواطن تراجعًا مماثلًا في الأسعار.

وأشار محمدي إلى أن المشكلة تكمن في أن أصحاب المخابز السياحية غير ملتزمون رسميًا في الوقت الحالي؛ بوزن معين للرغيف أو سعر محدد له، إلا أن المسؤولية الوطنية والاجتماعية يجب أن تكون دافع لهم في التعامل مع أسعار الدقيق الجديدة بعد انخفاضها، حتى يشعر المواطن بأن أصحاب المخابز يمتهنون مهنة عظيمة تقوم على القيم والمبادئ النبيلة، ويتعاملون بشكل مرن مع ارتفاع وانخفاض الأسعار، حتى تعم البركة والنماء عليهم