حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع ( انفوجراف)

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل لوزيرة الهجرة كما يلي:-

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024)، بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والسياسيين.

واستعرضت الوزيرة استراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمة منها في دول الخليج وأوروبا.

كما قالت الوزيرة إن وزارة الهجرة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها.

نيابة عن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجالية اليونانية في احتفالها بالعيد الوطني لليونان. وأكدت الوزيرة أن أحد أول الملفات التي تناولتها بعد توليها المسئولية كانت استضافة الاجتماع الثلاثي مع الوزراء المناظرين لها والمعنيين بالجاليات في قبرص واليونان، معربة عن تطلعها للاجتماع الذي سيتم استضافته من قبل اليونان قريبا، ومشيرة إلى أن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر واليونان كانت دافعًا للدولتين باتجاه تقارب الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بشكل عام، كما أن وزارة الهجرة حريصة على تعزيز الصلات بين الجاليات التي عاشت على أرض مصر، ومن بينها الجالية اليونانية.

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في حفل افتتاح القسم الدولي بمدرسة راهبات الأرمن الكاثوليك بالقاهرة، وذلك تلبية لدعوة رئاسة المدرسة والأخت ريتا إلياس، الممثل القانوني لها في مصر، وذلك احتفاء بسيادتها، باعتبارها إحدى خريجات المدرسة.

وأكدت الوزيرة أن الجالية الأرمينية في مصر جالية متميزة، ولها إسهامات متميزة في المجتمع المصري، مشيرة إلى ضرورة توعية الطلاب بأهمية التمسك بأحلامهم والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف، ومعربة عن تهنئتها للمدرسة بافتتاح القسم الدولي، متمنية دوام النجاح والتميز.

ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لتعزيز الجهود المبذولة في ملف التدريب من أجل التوظيف، استقبلت الوزيرة السفيرة سها جندي، محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من أعضائها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون مع الوزارة للاستفادة والاستعانة بخدماتها بالمركز الفني التابع للجمعية، وكذلك تأهيل العمالة للسفر والعمل بالخارج.

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بمقترحات وفد الجمعية وتم الاتفاق على بلورة هذه المقترحات إلى شراكة فعالة وناجزة من أجل خدمة أهداف الدولة في هذا الملف الحيوي، ليكون أحد الركائز لإنشاء المركز المصري للهجرة، لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني.

نعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني وقالت: "أشعر بغصة في القلب مع رحيل أحد مبدعينا ممن عاصرناهم في عز تألقهم وشكلوا وجداننا ووجدان الوطن في كل ما هو صادق وجميل.. الفنان الكبير صلاح السعدني من هؤلاء.. رحم الله الفنان الكبير رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، بمثل ما أسعد عشرات الملايين من المصريين، وألهم ذويه وأحبابه الصبر والسلوان وعوض مصر عن مئات المبدعين والمفكرين والفنانين والأدباء ممن فقدناهم بمثلهم".

تلقت وزارة الهجرة العديد من الرسائل والاستفسارات من الجاليات المصرية في دول الجوار التي أعلنت عن إغلاق مجالاتها الجوية، حيث أعربت الجاليات عن قلقها على مستقبل أبنائها الدارسين ومستقبل استمرارهم في الجامعات في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة، وبدورها وجهت معالي الوزيرة السفيرة سها جندي بإتاحة خطوط للتواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج لتلقي أي استفسارات والرد عليها على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات تتابع مستجدات الموقف.

في إطار تسليط الضوء على النماذج المشرفة من المصريين المقيمين بالخارج، وبصماتهم المؤثرة في مجتمعات الإقامة، أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالعمل البطولي الذي قام به المحاسب حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية ببنك مصر فرع الإمارات، خلال الحالة الجوية السيئة والأمطار الغزيرة التي هطلت على دولة الإمارات الشقيقة، حيث ساهم بشجاعة كبيرة في إنقاذ عائلة من الغرق.

بالإنابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شارك د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، في فعاليات النسخة الثالثة للمنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" تحت شعار (اصنع مستقبلك) بحضور أكثر من 200 خبير من خبراء التعليم الفني والتدريب من مختلف دول العالم.

وأكد سليمان في إحدى جلسات المنتدى، حرص الوزارة على تدريب الشباب وفقا لمعايير الأسواق العالمية ومنحهم المزيد من الدورات التدريبية لتأهيلهم للأسوق الأوروبية أيضا وتوفير احتياجات سوق العمل هناك، مشيرا إلى أن وزارة الهجرة تسير وفقا لإستراتيجية محددة تسعى من خلالها لتحقيق ما تصبو إليه الدولة خاصة في ملف التأهيل والتدريب ومجابهة الهجرة غير النظامية.

شارك المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع لوزارة الهجرة، بجناح متميز على هامش فعاليات المنتدي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني 2024EDU TECH، وذلك على مدار يومين وبمشاركة أكثر من 200 خبير ومتخصص ومؤسسات معنية بالتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة والطالبات. وقام فريق المركز بالإجابة على كافة الاستفسارات من الطلبة والمهتمين بالحصول على فرص التدريب المهني في ألمانيا وتم استعراض طرق التقديم على مختلف الوظائف بالمجال الفني بسوق العمل الألماني.

بمناسبة ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعدت وزارة الهجرة تقريرًا كاملًا عن ملف الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية لأبناء المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وجذورهم المصرية، فضلا عن سعي الوزارة لدعم شبابنا بالخارج لمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الوطنية، من خلال إطلاقها المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» والتي جاءت انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للوزارة لتعزيز وترسيخ روح الانتماء في نفوس الأجيال الناشئة بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية.

تواصل وزارة الهجرة حملتها الترويجية على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتي تنتهي في 28 أبريل 2024، وذلك لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الذين لم يستطيعوا الاستفادة من المبادرة في مراحلها السابقة، حيث يستطيع أي مصري مقيم بالخارج (أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج) يستجلب سيارة إلى مصر بعد إلغاء التصديقات والاعتمادات التي كانت مطلوبة، وبخفض القيمة الجمركية 70%، أي سداد 30% من قيمة الجمارك في شكل وديعة بالعملة الأجنبية.

مع انطلاق فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أعدت وزارة الهجرة تقريرًا شاملاً في ملف دعم القوى الناعمة المصرية وتعزيز العلاقات بين الشعب المصري والوطن الأم والجاليات الأجنبية التي عاشت واستوطنت مصر ومازالت تشعر بانتماء حقيقي لأرضها، والمبادرات التي تربط المصريين بالخارج بالوطن، وإتاحة الفرص ليشاركوا في النهضة التنموية في ربوع المحروسة؛ ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها الوزارة، مبادرة إحياء الجذور – نوستوس" على رأس الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين شعوب دول البحر المتوسط.

احتفالا بيوم التراث العالمي الذي يوافق ذكراه 18 أبريل من كل عام، أطلقت وزارة الهجرة فيلم "حلقة وصل" على منصات التواصل الاجتماعي في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية".

وبإطلاق هذا الفيلم، تستهدف الوزارة تعريف أبنائنا من المصريين بالخارج بحضارة مصر أعظم وأقدم حضارة عرفها التاريخ والتي كانت ومازالت مهد الحضارات وممر البشرية نحو العالم بقيمها النبيلة التي توارثتها الأجيال، من خلال تمسكنا بلغتنا وتاريخنا وتراثنا الحضاري والثقافي والإنساني والاحتفاء بالشخصية المصرية وجذورها المتنوعة التي جسدت مختلف أنواع التراث الإنساني في مختلف العصور على أرض الكنانة مصرنا الحبيبة.

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