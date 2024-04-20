جهاز شئون البيئة بالشرقية يفتش على 1140منشأة صناعية

قال الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن جهود جهاز شؤون البيئة قام خلال الفترة من 2018 حتى 2024 بالجهود التالية: التفتيش على 1140 منشأه صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينهم، وعدم وجود انبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وتحقيقا للتنمية المستدامة، ففي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد 7250 نشاط لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب)، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة، الشباب، المزارعين، العاملين بالجهات الحكومية، طلبة المدارس والجامعات) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية، التربية والتعليم، الزراعة، الصحة، الشباب والرياضة، قصر الثقافة )، وقامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 3850 نشاط توعوي ما بين (ندوات توعوية، ورش عمل -حملات توعية).

واشار إلى أن أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها: (التغيرات المناخية، تلوث الهواء، المخلفات الصلبة والخطرة، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، الحد من استخدام البلاستيك).

وفى مجال الحفاظ على جودة الهواء والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، قام جهاز شؤون البيئة بتوفير المعدات الزراعية (مكابس، جرارات زراعية، فرامات) والمملوكة لوزارة البيئة بإيجار رمزي بسيط للمزارعين، كما تم ايجار عدد 498 معدة، بالإضافة لتوفير 1500 موقع تجميع قش أرز يقومون بجمع وتدوير قش الأرز حيث بلغت الكميات المجمعة حوالى 730 ألف طن قش أرز.

وذكر إنه تم تحرير 5893 محضر مخلفات زراعية بمراكز (الزقازيق، وأبوحماد، وبلبيس، وكفر صقر، وأولاد صقر) طبقا لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنه 2020.

وتم إلاستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وقامت ادارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 1220شكوى بيئية متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 1140 منشأة صناعية، وتحرير عدد 5893 محضر حرق مخلفات زراعية، وتنفيذ عدد 3850 نشاط توعوي، وتقييم 7250 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئى (أ- ب)، وفحص عدد 1220 شكوى بيئية.