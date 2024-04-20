أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 20 أبريل بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرارا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم السبت الموافق 20 أبريل، مع إرتفاع طفيف بأسعار بعض الأنواع.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

إستقرار أسعار البصل والثوم بعد دخول المحصول الجديد إلى الأسواق بالفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 10 جنيهات، وكيلو الليمون 22 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 18 جنيها ومبلغ 10 جنيهات للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسةو 30 جنيها لكيلو الملوخية، و8 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و30 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو البازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوحت أسعار الكرنب من 8 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 8 إلى 12 جنيها، والكرنب الأحمر 6 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم الجديد مبلغ 17 جنيها بالأوراق.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 55 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و30 جنيها للبلح الزغلول، و12 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الأناناس.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة.