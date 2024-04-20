الليلة.. الأهلي يواجه أهلي بني غازي في بطولة أفريقيا لكرة السلة

تستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الساعة السابعة من مساء اليوم السبت مواجهة الأهلي أمام فريق أهلي بني غازي الليبي وذلك في ثاني مبارايات المارد الأحمر في منافسات مجموعة النيل للموسم الثالث على التوالي ببطولة الدوري الإفريقي في نسختها الرابعة تحت رعاية NBA، وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الماضية.

وطالب المدرب الإسباني أوجيستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من لاعبي الفريق غلق صفحة مباراة الأمس أمام فريق سيتي أويلرز الأوغندي والتركيز في لقاء اليوم تحقيق الفوز بها والسعي بشكل قوي من أجل التتوج باللقب.

وقام المدرب في مران الفريق الأخير بتصحيح بعض أخطاء لاعبي الأهلي والتي وقعوا فيها في لقاء الأمس أمام سيتي أويلرز من أجل تخطيها في لقاء اليوم أمام الفريق الليبي .

وأكد اوجيستي على كامل ثقته في لاعبي الفريق وعمل على دعمهم معنويًا بشكل قوي على هامش تدريبات الفريق، كما أنه حرص على العديد من الجلسات بشكل منفرد مع كل لاعب بالفريق .

وكان الأهلي حقق الفوز أمس الجمعة على نظيره فريق سيتي أويلرز في افتتاح البطولة .

وتضم قائمة الأهلي في البطولة كلًا من مصطفى كيجو و كريم الجيزاوي و مارك ليونز و توني ميتشيل جونيور و باترك جاردنر و برينس آدمز على و سيف هنداوي و محمد أبو النصر و أحمد مهيب و إيهاب أمين و مروان سرحان و عمرو الجندي و عمر عرابي.

وتقام منافسات دور المجموعات في نسخة الموسم الحالي في 3 دول هي مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، بينما تُلعب المرحلة النهائية في رواندا.

وتستضيف صالة حسن مصطفى في مصر منافسات مجموعة الأهلي خلال الفترة من 19 وحتى 27 أبريل الحالي.

ويتواجد مع الأهلي في المجموعة كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

ويأتي باقي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي .. ضد بانجوي يوم الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء، وضد سيتي أويلرز يوم الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء، وضد أهلي بنغازي الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء، وضد بانجوي يوم السبت 27 أبريل 8:00 مساء .