بيطري سوهاج يكثف مجهوداته لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة

قال الدكتور احمد حمدي مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج إن مديرية الطب البيطري تقوم بتكثيف حملات الحد من إنتشار أخطار الكلاب الضالة والحيوانات الخطرة وتوعية المواطنين كيفية التعامل والسلوك السليم حتى لا تكون مصدر جذب للكلاب الضالة من خلال الحد من إلقاء القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية والتوجه إلى الوحدات البيطرية المنتشرة لتقديم التسهيلات اللازمة لترخيص الكلاب المملوكة لهم وحصولها على التحصينات المقررة لحماية الصحة العامة.



وأشاد مدير مديرية الطب البيطري بالتعاون بين المواطنين واللجان الفنية التابعة للمديرية بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وضرورة الحد منها وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب مشيرا إلى أن توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمواصلة التنسيق مع مختلف الجهات الفنية للمديريات لحماية المواطنين من أية مخاطر فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالرفق بالحيوان لتطبيق المعايير الدولية للحد من مخاطر الكلاب الضالة.



وأضاف الدكتور أحمد حمدي ان هذه السياسة تأتي في إطار حماية الصحة العامة والبيئة من مخاطر الامراض المشتركة الناتجة عن عدم السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة مشيدا بتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى لإعداد تقرير حول الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر الحيوانات الضالة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لقياس مؤشرات الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وأوضح مدير المديرية انه يتم التنسيق مع هذه الأجهزة المعنية بالهيئات المعنية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بمختلف مناطق التجمعات البشرية المزدحمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرض المواطنين لأي أذى أو ضرر مشددا على أهمية رفع تجمعات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية والطرقات من خلال الأجهزة المحلية أو بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.



وأشار الدكتور أحمد حمدي إلى تنفيذ حملات استباقية في مختلف المناطق لمواجهة انتشار الكلاب الضالة مع الحملات التفتيشية الخاصة باللحوم الفاسدة في محافظة سوهاج وتوعية المواطنين بمخاطر إنتشار الكلاب الضالة وتسببها في نقل أمراض مشتركة للإنسان تشكل تهديدا له .



وأكد مديرية مديرية الطب البيطري بسوهاج على تنفيذ حملات لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية لحماية الصحة العامة على مدار أيام العمل الأسبوعية .